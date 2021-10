Dueños de boliches sobre la ruta 168 acusan competencia desleal

Cuando hace unos años el Concejo votó la ordenanza de emergencia nocturna y relocalización de los boliches a la vera de la Ruta 168, los propietarios de los grandes complejos hicieron importantes inversiones ante la iniciativa de concentrar el micromundo bailable en una misma zona.

Con el correr del tiempo, el gasto no pudo ser amortizado, entre otras cosas, por la falta de obras necesarias en la zona y por la proliferación de bares “golondrinas”, principalmente en la zona de Bulevar, que terminaron siendo priorizados por los santafesinos en función de su cercanía.

Jorge Reynoso, propietario de “La Pirámide”, uno de los imponentes complejos ubicados frente a Ciudad Universitaria con más de mil metros cuadrados, aseguró que la conjugación de la pandemia con una ordenanza que prohibió la instalación de boliches en el ejido urbano, pero que a la sazón poco se cumplió, terminaron por liquidar la viabilidad de quienes apostaron por la reubicación.

“No podemos competir con la ciudad por muchas razones, por idiosincrasia, por proximidad, porque los eventos espontáneos son más convocantes... Desde la anterior gestión dejaron que se hicieran eventos en lugares no permitidos y prehabilitaron otros que, con el actual gobierno, quedaron habilitados. Con el diario del lunes, los boliches que nos relocalizamos no habríamos puesto un peso en hacer tamañas estructuras sobre la ruta”, dijo al aire de Cadena OH!.

Reynoso afirmó que la intención de la actual gestión es resolver la situación, pero hasta el momento no han llegado a buen puerto. “La ordenanza que se aprobó hace unos años tenía el objetivo de terminar con los eventos golondrinas. Pero ahora viene un organizador de eventos, alquila la rural y hace la Bresh todo un fin de semana con una concentración de cinco mil personas, mientras nosotros apenas podemos superar las cien, con altísimos costos para abrir”.

“Hace un tiempo hablé con los concejales que votaron la ordenanza de emergencia nocturna y relocalización para decirles que no se estaba cumpliendo y me reconocieron que era una medida antipática o imposible de cumplir, sin embargo, tengo que recordarles que está vigente. Los que dieron el puntapié a esta norma terminaron no respetándola”.

Reynoso destacó la voluntad del intendente, Emilio Jatón, para encontrar una solución, aunque admitió que tiene en sus manos “una papa caliente” y que, aferrarse a la ordenanza, obligaría a cerrar una gran cantidad de lugares.