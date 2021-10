Condenaron a perpetua al femicida de Ana María Alurralde, hermana del Juez Federal de Reconquista

Un hombre de 68 años identificado como Santiago Daniel Fernández fue condenado a prisión perpetua por la autoría del femicidio de Ana María Alurralde. Con ella mantenía una relación de pareja desde hacía más de 20 años. El delito fue cometido en 2019 en la ciudad de Santa Fe.

La pena a prisión perpetua fue impuesta por un tribunal integrado por los jueces Luis Octavio Silva, Nicolás Falkenberg y Gustavo Urdiales. Fue en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos desarrollado en los tribunales de la capital provincial.

La fiscal que llevó a cabo la investigación que permitió llegar a la sentencia, es Ana Laura Gioria. La funcionaria del MPA recordó que “en un primer momento, el condenado hizo una denuncia en la que decía que su pareja no había regresado a la casa en la que vivían”. Agregó que “también manifestó que le habían sustraído su auto”.

Sin embargo, la fiscal subrayó que “ya en las primeras testimoniales que se tomaron, familiares y allegados a la víctima dieron cuenta de los actos de violencia, el hostigamiento y el control al que la mujer era sometida por Fernández”.

Leer también: Alurralde, sobre la pareja de su hermana: "Era absorbente, manipulador y celoso"

“De hecho, fue uno de los testigos el que informó que el propio Fernández le confesó haber cometido el femicidio”, remarcó Gioria. Asimismo, la fiscal precisó que “el testigo también dijo que el condenado le precisó dónde había ocultado el cuerpo de la mujer y el vehículo que fue falsamente denunciado como robado”. En tal sentido, sostuvo que “efectivamente, tanto el cadáver como el automóvil estaban en ese lugar”.

Por último, la fiscal destacó que “más allá de la denuncia falsa que radicó inmediatamente después de cometer el ilícito, en la audiencia del juicio abreviado, Fernández reconoció su responsabilidad penal”.

El femicidio fue cometido a golpes de puño

“El femicidio fue cometido entre las 18 del jueves 17 de octubre de 2019 y las primeras horas del día siguiente en la vivienda que habitaban la víctima y el condenado, ubicada en Regis Martínez al 4000 de la ciudad de Santa Fe”, sostuvo la fiscal.

Leer también: Conmovedora carta del juez Alurralde sobre su hermana asesinada

Planteó que “con la intención de quitarle la vida a la mujer, Fernández la golpeó en reiteradas oportunidades con los puños y con un objeto contundente”. En tal sentido, subrayó que “la agredió en diferentes partes del cuerpo y ella falleció a causa del ataque”.

Gioria afirmó que “el hecho ilícito sucedió en un contexto de violencia de género en el que Alurralde estaba inmersa”, e insistió en que “de la investigación se desprende que el hombre sometió psicológicamente a la víctima durante años”.

Juicio abreviado

Gioria detalló que “el hombre de 68 años fue condenado como autor del delito de homicidio calificado por el vínculo y por haber sido perpetrado por un hombre en contra de una mujer, mediando violencia de género”.

Asimismo, la representante del MPA indicó que “la defensa aceptó la atribución delictiva que propusimos, la pena impuesta y el procedimiento abreviado elegido para llevar adelante el juicio”. A su vez, concluyó que “el hijo de Alurralde, quien se constituyó como querellante, fue notificado y brindó su conformidad con lo resuelto”.

Al respecto, el Dr. Aldo Alurralde, Juez Federal de Reconquista y hermano de la víctima, expresó que la pena llegó dos años después del femicidio. "Esto permite que pida, como vengo pidiendo, que se investigue otra situación que es la de la profesora Marta Romero, de 23 de marzo 1988 desapareció, estaba en trámite de separación con este hombre, nunca fue imputado en la causa, no tuvo condena, y hasta ahora es una situación que no se sabe qué pasó con esta mujer. Es una deuda pendiente, más allá de que la causa prescribió. Fue un caso muy resonante en la ciudad de Santa Fe. El común denominador es tener a esta misma persona ya confesa en el homicidio de mi hermana. La finalidad del proceso penal es la averiguación de la verdad, no sólo de la pena, y los femicidios no deberían prescribir".

Escuchar también audio completo: