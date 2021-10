Facebook: el fin de la red social y el inicio de una nueva era

En poco más de una semana, Facebook dejará de ser Facebook. Pero atención: no se trata sólo de un cambio de nombre empresarial lo que anunciará su creador, el hoy perseguido por la ley Mark Zuckerberg, sino de algo que dará -al menos, así lo asegura- un paso más allá, algo que trascenderá el simple Me Gusta o No me Gusta, el posteo de noticias, o de recetas de cocina, cumpleaños y vacaciones familiares: significará el fin de la red social tal como era entendida hasta ahora y el ingreso en el mundo del “Metaverso”´.

Leer también: Se viene el primer Juego del Calamar entre streamers

¿Y qué es el Metaverso?

En verdad, nadie lo sabe aún con exactitud, pero se trata, según la definición técnica más usual, de un entorno virtual abierto en el que se pueden compartir experiencias con otras personas (nuestros contactos en la red) de una forma casi vivencial, y que será el sucesor de la actual internet móvil.

Zuckerberg pretende que esta tecnología supere el Facebook bidimensional para convertirse en una empresa de “realidad aumentada”.

Facebook cuenta en la actualidad con 3 mil millones de usuarios activos, que de esta forma quedarían tagueados e interconectados en una especie de plataforma abarcativa y multimedio. Zuckerberg presentó el Metaverso en una conferencia virtual en julio último.

Leer también: WhatsApp: la nueva función para grabar audios

“Es el futuro en el que estamos trabajando”, dijo. “Un entorno virtual en el que se puede estar presente con nuestros amigos en un espacio digital. Un internet encarnado en el que estás dentro”. El creador de Facebook está convencido de que las gafas de realidad aumentada, que nos conectarán con nuestros “contactos” en la red social como si estuviéramos en persona con ellos, y en el espacio que elijamos, serán tan comunes en el futuro como los celulares de hoy. Algo así como volver real algunos de los capítulos de la serie distópica “The Black Mirror”, que puede verse en Netflix.

Ego4D, el nuevo y controversial proyecto

El nuevo desarrollo de la compañía de Mark Zuckerberg prevé la creación de una inteligencia artificial (IA) que tendrá como objetivo observar la interacción de las personas con su entorno, recordar movimientos y procesos cotidianos, al tiempo que permitirá recomendar acciones de acuerdo a procesos aprendidos.