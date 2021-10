Denunciaron presunto abuso sexual en una escuela de Empalme Graneros

Los padres de una alumna de la escuela primaria Nº 1319 "José Ortolani" en Empalme Graneros denunciaron que su hija habría sido violada dentro de un baño de la institución por parte de un joven perteneciente a un curso superior.

"Mi señora retiró a nuestra hija de la escuela el martes pasado. Al llegar a casa se acostó y se descompuso. Cuando llegué de trabajar me dijo que le dolía el cuello, le di ibuprofeno. Pero más tarde mi señora me llamó y me dijo que la nena tenía una hemorragia", contó el padre de la niña que tiene 11 años de edad y cursa el 5° grado.

"El jueves –continuó el hombre– seguía con dolor y le preguntamos... dijo que se había golpeado en el piso. Pero después se abrazó fuerte a mi señora y se largó a llorar. Terminó contando que un nene la agarró de atrás en el baño, la agarró del cuello y le hizo cosas malas. En el hospital nos dijeron que está lastimada en su vagina, que hubo penetración".

"Anoche estuvimos hasta las cuatro de la mañana porque tiene una infección. Voy a mover cielo y tierra para que se haga justicia por mi hija", continuó el padre, mientras que la madre agregó el chico estaba cubierto con la capucha y con el barbijo, por lo que la nena no pudo verle bien la cara.

El abuso sexual tuvo lugar el martes pasado y fue denunciado el viernes cuando la víctima le contó a su familia. "Me la violaron en la escuela. Salió a las 12.20 y no quería que la abrace. Se acostó a dormir. Al padre le dijo que le dolía mucho el cuello. Después empezó con dolores. No quería decir nada", señaló la mamá de la nena.

La madre de la niña sostuvo que desde la escuela le señalaron que la iban a ayudar "si no hacían una marcha". "Ella me hizo un dibujo de cómo era el pibe. No quiere venir a la escuela ella porque tiene mucho miedo. Solo quiere que la abrace", concluyó.

Por su parte, la directora de la escuela explicó que ofrecieron "contención a la familia" y que están investigando la denuncia. "Tampoco sabemos si es de séptimo. No sabemos nada. Estamos llevando la causa, averiguando. No estamos tapando nada. Nosotros queremos el bienestar de los chicos", indicó.