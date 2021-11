Hincha de Newell's se hizo viral por estudiar en pleno partido

En Twitter se viralizaron tres fotos en las que se ve a una joven hincha de Newell's en la tribuna del Coloso, este domingo en el partido contra Independiente, con las fotocopias y un resaltador en la mano.

Este domingo por la noche, a minutos de haber terminado el partido, un usuario de Twitter @ivan74newells publicó tres fotos donde se ve a una joven hincha de Newell's en la popular del Coloso con un resaltador en la mano y los apuntes de la facultad, haciendo el típico resumen para estudiar.

Las imágenes fueron capturadas en la previa del partido del equipo rojinegro ante Independiente que se enfrentaban a partir de las seis de la tarde.

"No se quien sos. No te conozco. Estuve atrás tuyo todo el partido. Me hiciste emocionar. Haciendo resumen de la facultad en la previa y en el entretiempo. Admiración total. Gracias a dios todo valió la pena. Aguanten los hinchas de Newell's", dice el tuit.

Por el momento no se sabe quién es la persona pero si se puede entender la pasión por su equipo y la responsabilidad del estudio.

Con info de Rosario3