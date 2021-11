Cuánto tiempo estaría en la cárcel quien porte un arma de manera ilegal

El Gobierno de Santa Fe envió un proyecto a la Legislatura provincial para reformar el Código Procesal Penal que incluye un endurecimiento de la sanción para quienes porten armas ilegales.

Con la modificación de los artículos 219 y 220 se buscará promover acciones de prevención más fuertes en resguardo de la población, en tanto, la portación ilegal de armas de fuego ya no sería un delito excarcelable.

Si bien el Gobierno provincial admitió que la iniciativa podría generar controversias, señala en el texto enviado a la Legislatura que “no se desconoce el principio básico constitucional de presunción de inocencia del imputado”, sino que se busca “limitar el principio razonablemente cuando los delitos importen una lesión mayor al ordenamiento jurídico en virtud de los medios que se emplean para realizarse”.

En el caso del artículo 219, agregan: “Sin perjuicio de lo establecido previamente, no procederán las medidas cautelares no privativas de la libertad cuando el hecho haya sido cometido con arma de fuego y en caso de tenencia o portación ilegítima de arma de fuego de cualquier calibre, si el imputado hubiera intentado eludir el accionar policial, evadir un operativo público de control o, de cualquier otro modo, desobedecer, resistirse o impedir el procedimiento. Siempre y cuando existan elementos de convicción suficientes para sostener su probable autoría o participación punible en el hecho”.

La modificación del marco legal tiene como objetivo brindar a los jueces una nueva herramienta en la prevención del delito, por lo que, aquellas personas que circulen con armas de fuego de manera ilegal, podrán “permanecer detenidas el tiempo que dure el proceso penal en su contra”, detalló el secretario de Justicia de la provincia, Gabriel Somaglia.

La medida regirá sobre la portación o tenencia de arma de fuego cualquiera sea su calibre, “lo que significa que la persona que no esté habilitada para tenerla o no tenga la habilitación vigente, está cometiendo un delito”, agregó el funcionario al aire de Cadena OH!.