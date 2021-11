El techo de la Ley de Paridad: concejos municipales estarían completos por varones

Con los resultados sobre la mesa de la última elección, comenzaron los debates acerca de los alcances de la Ley de Paridad en torno a la renovación de los cuerpos de concejales o comisiones comunales en la provincia.

"En este momento se están dando cuenta que capaz que no alcanzó que la Ley de Paridad establezca paridad en las listas. Existen mecanismos, que llamamos techo de cristal, que hacen en que muchos órganos no haya ninguna mujer, y habrá que buscar una forma de resolverlo", consideró al respecto el abogado constitucionalista, Domingo Rondina, en diálogo con Sin Mordaza TV.

"EL 10 de diciembre vamos a tener muchos concejos completos por varones"

Y aseguró que "el problema está en los concejos, que se renuevan por mitades, a través del sistema D'Hondt. En varias localidades el voto está dividido por tres fuerzas, y en muchos de esos lugares entra uno por lista. La mayoría de los partido están encabezados por varones, por ello en este caso los que entran son varones. EL 10 de diciembre vamos a tener muchos concejos completos por varones, la Ley de Paridad no está siendo suficiente para resolver la presencia de mujeres en las bancas".

"Según la Ley de Municipios, la Constitución Provincial, y los reglamentos internos, son los concejos los que aprueban a quienes van a entrar. Uno puede ser electo, pero el concejo puede no dejar entrar al considerar idoneidad para el cargo, o también el género. No lo elimina al varón, sino que se lo posterga porque es más urgente asegurar el cupo femenino", detalló el especialista.

"En derecho electoral es muy frecuente el sorteo, es un mecanismo"

En ese mismo sentido, amplió que la segunda discusión es decidir a quienes le niegan el ingreso al concejo para el ingreso de una mujer. "En derecho electoral es muy frecuente el sorteo, es un mecanismo. A mi no me gusta, me parece mejor pensar que al cupo lo paguen, de las listas que entran, las que menos votos saquen. Si alguien se auto percibe mujer, tiene la decisión de cambiar su género, o ser no binario, con una rectificación del DNI puede ingresar correctamente", explicó.

Finalmente, Rondina advirtió que "se debe avanzar más hacia la paridad en los concejos, hay que reformar la ley para resolver esto. Santa Fe tiene una ley mejor que la de la Nación, se innovó, se inventaron las duplas y eso es muy envidiado en otras provincias. Ahora, tenemos que ser audaces y mejorar el sistema de boleta única".