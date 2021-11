Florencia Peña se sintió ninguneada ¡en su propio programa!

Florencia Peña quedó totalmente desolada luego de que una mujer, al enterarse que estaba saliendo al aire en su programa, Flor de Equipo (Telefe) decidiera hacerse a un lado y ningunearla en pleno vivo.

El marco del desopilante momento televisivo se dio cuando Campi, de camino a su casa, quiso saber en la calle sobre la recepción de MasterChef Celebrity 3 (Telefe), el reality donde participa su mujer, Denise Dumas.

“La que sabe es la gente. 'Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señora? Es para el programa de Florencia Peña'…”, comenzó diciendo el comediante. A lo que la mujer le responde “no” y se va. “¿Cómo?! Preguntale ¿por qué? Andá atrás y preguntale ¿por qué?”, expresó Peña rápidamente. Entonces, Campi fue tras ella: “¿Por qué no quiere hablar?”. “Porque no me interesa nada”, arremetió la señora. Con sabor a poco y totalmente consternada por la situación, Flor insistió: “¿Qué dijo? Pero preguntale ¿por qué?”.

“No hace falta, dejémoslo ahí. Mientras buscas gente que nos quiera, vamos a ver a Denise Dumas en la gala de MasterChef”, comentó Marcelo Polino.

Luego, con Campi listo para tocarle el timbre a su mujer para hablar de su participación en el certamen culinario, Florencia Peña aprovechó para bromear con el desplante que le hizo la señora en el móvil. "¡Fui ninguneada en vivo! ¿Vos creés que Denis Dumas sabe que es mi programa? Yo hasta que no me abra la puerta no te creo que nos va a hablar", dijo la conductora de Flor Equipo, notablemente tentada.

Y ante la demora de Dumas, Flor Peña agregó: "No atiende, se enteró que era para mí. Pensó que era (nota) con Vero Lozano".

Cabe recordar que días atrás la ex Casados con hijos sufrió un revés judicial luego de que demandara a Waldo Wolff y Fernando Iglesias por los dichos en su contra tras su visita a Olivos durante la cuarentena más estricta, en 2020.

Fue la Cámara Federal porteña, la cual dejó abierta la posibilidad de que la denuncia contra los diputados de Juntos por el Cambio, pueda terminar en “inexistencia de delito”.

