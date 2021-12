Sergio Lapegüe renunció a El Trece

Sergio Lapegüe tomó una importante decisión, después de haber vivido un año sumamente agitado a nivel laboral y de salud. El conductor de televisión está listo para dejar uno de sus trabajos en la televisión y recientemente fue Rodrigo Lussich quien develó en "Intrusos" (América TV) que se trataba de su espacio en El Trece.

La jornada de Sergio Lapegüe estaba sumamente saturada, su día comenzaba muy temprano en los estudios de Todo Noticias (TN), posteriormente debía alistarse para dar lo mejor de sí en el noticiero que empieza a las 13:00 horas por El Trece y finalmente cerraba en La 100 con "Atardecer de un día agitado".

Sin embargo, inmediatamente Lussich llevó calma a los fanáticos de Sergio Lapegüe, al explicar cuáles son los trabajos que mantendrá durante el 2022: "¿De dónde se va Lapegüe? Del noticiero del mediodía de El Trece. Se va del noti del mediodía en 2022, pero seguirá en la mañana de TN junto a Roxy Vázquez y, por la tarde, en la radio, en Atardecer de un día agitado, por La 100".

Por qué se fue de El Trece

El pasado 7 de noviembre, el periodista contó en Almorzando con Mirtha que está cansado, y explicó qué pasará con su trabajo. Consultado por Juana Viale, conductora del programa, el periodista habló de su viaje a las Cataratas, que sirvió como el puntapié inicial para hacer una renovación en su vida. "Estoy bien pero estoy muy cansado", anticipó. "Se dijeron muchas cosas, pero es importante decir que no me voy del Grupo Clarín, no me voy del canal. Hace 30 años que trabajo en el mismo lugar".

Cuando la conductora le dijo que de algún lado se iba a tener que ir porque no podía estar en todos lados, Lapegüe explicó: "Tengo 10 horas de aire por día. Todos los días, es mucho. El cuerpo te pide un descanso", indicó Lape. "Estoy hablando con la dirección de noticias, con mi jefe Ricardo Ravanelli, para reducir la cantidad de horas. No es que voy a dejar, voy a disfrutar más de mi familia, amigos, mi guitarra, a dormir una siesta si puedo. Después de tener Covid algo cambió en mi", señaló Sergio Lapegüe.

"No es algo que digo esta semana, hace un tiempo que vengo con esto", aseguró. "Lo que pasa que cuando te va bien.. tengo la suerte de conducir el noticiero más visto con Roxy Vázquez, Tempraneros en TN; nos va bárbaro al mediodía en El Trece; nos va bárbaro en la radio, soy el más escuchado también. Es difícil bajarse del éxito. Es un proceso con psicólogos, gente que me ayuda. Es muy difícil decir que no", sostuvo.

