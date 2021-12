Pablo Matera fue presentado como nuevo jugador de Crusaders de Nueva Zelanda

El rugbier argentino Pablo Matera, tercera línea de Los Pumas, fue presentado hoy como nuevo jugador Crusaders, la franquicia más fuerte de Nueva Zelanda, tras cumplir con la cuarentena con su esposa e hijo en el país oceánico.

Matera estuvo acompañado por Scott Robertson, el entrenador Crusaders, que le ganó a Los jaguares la final del Super Rugby de 2019.

"Quería empezar a entrenar con el equipo, pero Robertson me habló y me dijo que lo tome con calma. Conozco a Crusaders desde que era chico por TV. Tuve mucha suerte de poder jugar contra ellos, algo que en Argentina siempre pensamos que era imposible", señaló el ex jugador de Alumni a la prensa neozelandesa, consignó señaló A Pleno Rugby.

Además, Matera recordó cómo culminó abruptamente el proyecto de Jaguares en el Súper Rugby, tras cuatro temporadas y media de competencia.

"Fue triste, para ser honesto. Estábamos jugando contra Highlanders de locales y nunca más lo hicimos. Todo el mundo tuvo que empezar a buscar clubes en Europa de un día para otro. Fue bastante duro. Pero fue así y ahora miramos para adelante", recordó.

Matera, excapitán de Los Pumas, 28 años, 1,93 metros y 109 kilos, jugó además Leicester y Stade Francais de Francia, y jugó las copas del mundo de Inglaterra en 2015 y Japón 2019.