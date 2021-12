Ladrones ingresaron a robar al cementerio de Granadero Baigorria

Tres trabajadores municipales, que son serenos en el cementerio "El Redentor" en Granadero Baigorria, fueron asaltados por tres ladrones en la noche del pasado domingo, minutos antes de la medianoche. Los empleados fueron reducidos por los malvivientes que estaban armados con revólveres.

Los asaltantes iban a "recuperar" una docena de bolsas de arpilleras con placas de bronce en su interior. Un día antes había encontrado tiradas otro empleado comunal, en terrenos del camposanto que lindan con la firma John Deere.

Se supone que se trataba de un botín que por alguna razón los delincuentes debieron dejar semiocultos y que querían volver a poseer.,Para ello, redujeron al personal y agredieron a uno de ellos a patadas y con un culatazo de la pistola.

No sólo se llevaron esas placas de bronce sino también se alzaron con los vehículos de los trabajadores, en este caso un auto y una moto. Un tercer rodado no pudo ser sustraído porque no arrancó al momento de la fuga.