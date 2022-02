Olivera: "La unidad es lo que nos permitió ganar la provincia y todos tenemos que aprender de esa experiencia"

Con el objetivo de construir una gran mesa política integrada por distintos sectores internos del Justicialismo, el presidente del partido santafesino, Ricardo Olivera, inició este lunes una serie de reuniones con figuras claves del peronismo provincial.

El puntapié comenzó con encuentros individuales en la ciudad de Rosario que incluyeron la participación de María Eugenia Bielsa, con Agustín Rossi, Marlín Sacnun, Eduardo Toniolli, Lucila De Ponti y Marcos Cleri, entre otros.

El resultado de esta primera ronda de diálogos fue ampliamente valorado por Olivera, quien rescató la voluntad por construir un peronismo abroquelado que lime diferencias y empiece "a pensar en el 2023 como estrategia electoral”.

Asimismo, reconoció que las reuniones buscarán retomar lo que se hizo hace seis años cuando se impulsó a Omar Perotti como gobernador: “La unidad es lo que nos permitió ganar la provincia, por lo que creo que todos y todas tenemos que aprender de esa experiencia. En nuestro frente, donde hay diversidad, los reproches no deben asustar. Esto no invalida que intentemos lo que hace dos años nos permitió llegar al gobierno. Por eso quiero destacar la voluntad de todos por participar”, dijo Olivera al aire de Cadena OH!.

Más reuniones

El legislador adelantó que la próxima semana se sumarán a esta ronda inicial de conversaciones la vicegobernadora Alejandra Rodenas; y los presidentes de los bloques de senadores justicialistas, Armando Traferri y Alcides Calvo.

En las próximas semanas, también hará extensiva la invitación a otros partidos que compitieron aliados con el PJ en los últimos comicios, como el que lidera Oscar "Cachi" Martínez, y el Frente Grande.

Presupuesto

Este jueves la Comisión de Presupuesto y Hacienda volverá al ruedo en lo que será el regreso de la actividad legislativa luego del receso. Sin embargo, el mismo Olivera reconoció que el tratamiento del Presupuesto 2022 tiene pocas chances que se trate mañana, por lo que su discusión tendría lugar, recién, la semana próxima.

“Si algo favorece la discriminación es no aprobar el presupuesto, porque ahí está escrito lo que tiene que recibir cada uno y si hay diferencias, debemos modificarlo como sucedió con la ley tributaria. Nuestra idea es votar el presupuesto con las modificaciones que las mayorías legislativas quieran, pero terminemos con esta discusión, porque hace desde el 2009 que la provincia no tiene Presupuesto desde el inicio de su gestión”, reconoció.

