Gustavo Munúa: "Sabemos que vamos a jugar con un buen equipo"

El Unión de Munúa comenzó el 2022 con el pie derecho en lo que fue la victoria frente al campeón del fútbol argentino, River, por 1-0 con gol de Mauro Luna Diale. De esta manera, el Tatengue continúa en la buena senda en la que terminó el torneo pasado.

Gustavo Munúa brindó una conferencia de prensa en la previa de la visita de Unión a Talleres en Córdoba. Sobre el rival, aseveró: "Talleres tiene un gran plantel, tiene jugadores rápidos, manejan bien la segunda pelota. Sabemos que vamos a jugar con un buen equipo, que nos va a exigir".

"Vamos preparados, con la mentalidad de no regalar nada y darle continuidad a lo que hacemos nosotros. Desde el año pasado tenemos una identidad", afirmó. En esa línea, añadió: "Con respecto al partido con River hay cosas que mejorar pero también cosas buenas a las que hay que darle continuidad".

Luego, a pesar de no confirmar el once titular, el técnico uruguayo actualizó las situaciones de aquellos jugadores que, por diversas razones, no estuvieron a disposición en el debut. "Solucionamos lo de Leo (Ramos), por suerte estamos con el equipo completo", comenzó. "Roldán está 10 puntos. A Machuca le falta un poquito", sentenció.

Sobre los dos últimos refuerzos, confirmó: "Peralta Bauer y Aguero están convocados para este partido, están bien y vienen trabajando de buena forma en este poquito tiempo que estuvieron con el equipo".

Unión visita a la "T" este jueves a las 21.30hs por la fecha 2 de la Copa de la Liga, buscando mantenerse en la senda del buen rendimiento y la victoria.