Luis Rodríguez: "La idea es tener más protagonismo, pero va la segunda fecha, hay que seguir trabajando"

Luis Rodríguez, la gran figura de Colón ante Godoy Cruz, hizo su análisis de la victoria en el Presbítero Bartolomé Grella, y también de su incidencia en los dos últimos goles.

"Cuando encontramos el 2-1 Godoy Cruz no tuvo jugadas de peligro, en el primer tiempo jugaron bien, en el segundo fuimos mejores, tenemos cosas por corregir, queremos terminar mejor los partidos, queremos cerrar los partidos lo antes posible. Tenemos un gran jugador como Facundo Farías que le tiene que gustar mucho más el gol. Hay que corregir cosas, de esta forma es más fácil".

En cuanto al gol de corner del 2-1, que terminó metiendo el arquero, afirmó: "Sabemos que es un arquero que sale muy bien a buscar los centros, traté de pegarle bajo para que no pase eso y al primer palo, como no había nadie la terminó metiendo. Trató de sacarla pero estaba casi adentro. No sé cuál es el error del arquero, ustedes lo ven mejor, no sé si le daba el sol, la pelota fue baja. Lo importante es que ganamos".

"Es muy raro que un jugador le pegue al primer palo desde ahí, si no es zurdo... Pero se pudo meter ahí y sirvió para ponernos en ventaja y que siga el partido de la mejor manera", agregó el Pulga.

En cuanto al tanto de penal, reveló: "Los arqueros buscan variantes para atajar y nosotros tenemos que reinventarnos, sino los arqueros atajan muchos penales porque esperan e intuyen más, antes elegían un palo y se tiraban, la mayoría de los jugadores ahora esperan a ver que se mueva el arquero. Pudimos convertir, que es lo importante".

Sobre el juego de Colón, reveló: "La idea es tener más protagonismo, pero va la segunda fecha, hay que seguir trabajando, este es el camino, con el correr de los partidos nos iremos sintiendo mucho mejor. Nosotros buscamos los goles y tener un juego fluido, pero el rival también juega y busca sentirse protagonista. Es una pelea que hay que ganarla".