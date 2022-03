Dylan Gissi dejó Unión para seguir su carrera en otro equipo de la Copa de la Liga Profesional

Días atrás se contó que estaba todo allanado para que el defensor Dylan Gissi deje Unión para sumarse a Banfield. Solo restaban las formalidades, ya que nunca está nada dicho hasta que llega la firma. Pero este martes quedó todo prácticamente consumado, con la presencia del jugador en la práctica en Casasol para despedirse.

El Taladro está habilitado a sumar un jugador ante la grave lesión del marcador central Alexis Maldonado, que se rompió los ligamentos de una de sus rodillas. La primera alternativa fue Alejandro Donatti, pero no prosperó al no lograr su salida de San Lorenzo. Entonces, se llegó a Gissi, que no estaba dentro de las prioridades del DT Gustavo Munúa.

En el último mercado de pases estuvo por irse a Arsenal, pero en el filo de que cerrara el libro, las negociaciones se cayeron y se terminó quedando. Si bien formaba parte del plantel rojiblanco, estaba varios escalones de bajo para la óptica del charrúa. Entonces, sabiendo que en Banfield tendrá más chances, se aceleraron los trámites.

Entre este martes y miércoles rescindirá su contrato con Unión (tenía acuerdo hasta diciembre de 2022) y llegará al elenco de Diego Dabove como jugador libre.

