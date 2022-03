Leonel Vangioni acelera su recuperación en Newell's

En Newell’s, el ánimo es el mejor posible. Pero nadie quiere dejar pasar el envión anímico que generó la victoria en el clásico y entrar en una peligrosa relajación. Por eso, Javier Sanguinetti trabaja a destajo en lo futbolístico y lo mental para mantener al plantel bien concentrado.

Según contó Rosario3, este fin de semana no habrá fecha por Eliminatorias, pero el siguiente habrá que salir a escena ante Platense por la octava fecha de la Liga Profesional. Y el DT no tendrá a dos piezas clave: Pablo Pérez y Julián Fernández, suspendidos por acumulación de amarillas.

Quienes se perfilan para sustituirlos son Juan Sforza y Marcos Portillo, aunque nadie quiere bajar todavía a Leonel Vangioni. El Piri tiene la categoría suficiente para actuar en ese puesto, a pesar de que todavía no está al cien por cien desde lo físico.

Vangioni sufrió ante River una distensión en el isquiotibial derecho y desde ahí no volvió a jugar. Si bien ya trabaja en parte junto a sus compañeros, no hizo los ejercicios más intensos. Y da la sensación de que si no lo arriesgaron ante Central, tampoco lo harán ahora.

El otro jugador que entrena diferenciado es Jerónimo Cacciabue, quien se recupera de un desgarro en el isquiotibial derecho.

A Newell's se le vienen partidos clave: por eso, intentará jugar viernes o sábado con Platense para tener tiempo suficiente de descanso de cara al juego del miércoles 6 de abril ante Ituzaingó por Copa Argentina en Santa Fe.

Luego del Calamar y la Copa, la Lepra deberá visitar a Unión en Santa Fe, duelo que en el Parque creen que será clave para definir su chance de meterse entre los mejores cuatro de la zona. Y allí sí Sanguinetti cree que necesitará tener a todos, incluidos Piri y el Aviador.