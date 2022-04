Primer encuentro de Hacemos Santa Fe, el espacio político liderado por Omar Perotti

Consolidar el modelo de gestión, poner en valor la magnitud de las obras públicas que se están realizando en toda la provincia y continuar en la tarea de proyectar y darle volumen a un sistema productivo con fuertes inversiones en el sistema científico y tecnológico, entre otros temas, serán los elementos convocantes para el sector del peronismo provincial liderado por el gobernador Omar Perotti, Hacemos Santa Fe.

La reunión tendrá lugar hoy viernes en la ciudad de Rosario, con el claro objetivo de seguir consolidando los ejes centrales de la gestión del gobierno provincial y refrendar el apoyo al liderazgo del gobernador ratificado tras las últimas internas partidarias como así también debatir las formas de crecimiento político y participativo dentro del mapa partidario justicialista. Se trata del primero de una serie de encuentros.

Se estima que participarán más de mil personas, entre ellos intendentes, presidentes comunales, concejales, funcionarios, hombres y mujeres del ámbito de trabajo, el comercio y la industria, como así también, organizaciones sociales de toda la provincia, que se preinscribieron durante la semana o que podrán hacerlo también en el lugar del acto: el camping del Sindicato Obreros Pasteleros, Confiteros, Sandwicheros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros de Rosario, ubicado en el kilómetro 1 de la autopista a Santa Fe.

El cierre de la actividad será alrededor de las 18 con un mensaje del gobernador Omar Perotti que contendrá un balance de la jornada. Desde la organización del evento de Hacemos Santa Fe se informó que “queremos dejar evidencia –una vez más- la fuerte presencia del sector en todo el territorio provincial. Algo que siempre se valoró en este espacio político, y que permanentemente queremos dejar en claro, para continuar con la maravillosa tarea de multiplicar voluntades”. Un cúmulo de voluntades que a lo largo y a lo ancho de la provincia trabaja para lo que Omar Perotti destaca como “la consolidación de Santa Fe como el corazón productivo de Argentina” destacaron ayer .

Nueve comisiones con ejes de debate

Habrá nueve comisiones en las que los participantes debatirán ejes que tendrán como base en lugar de un tema alguna de las frases que identifican las ideas de gestión que lleva adelante el gobierno de Omar Perotti.

En cada comisión pueden llegar a participar hasta cien personas y para favorecer el intercambio que no se pudo tener en los dos años de pandemia, estarán presentes los ministros y las ministras del gobierno provincial junto a sus equipos de trabajo.

Uno de los ejes disparadores lleva por título: “Integrar territorialmente y equilibrar poblacional y digitalmente la provincia”. Este incluirá debates sobre rutas transversales, las obras destacadas que se están haciendo y las que están previstas, los Caminos de la Ruralidad, el programa “Santa Fe + Conectada”, el plan Incluir, el acueducto Gran Rosario y la planta potabilizadora, y los Bajos Submeridionales, entre otros temas.

Habrá más ejes de discusión que tomarán como base las frases o ideas-fuerza impulsadas por el gobernador en cada una de sus alocuciones. Entre ellas pueden destacarse las siguientes: “Una provincia que acepte las diferencias pero no las desigualdades”, “Queremos que todas las chicas y los chicos estén en la escuela aprendiendo”, “Santa Fe, corazón productivo y de la innovación”, “Acompañar a quien trabaja, invierte y produce”, “Fortalecer la autonomía de municipios y comunas es fortalecer los procesos democráticos y el federalismo”, “La mirada joven en este momento no es solamente necesaria, sino que es una mirada crítica, que interpela. Los necesito más atrevidos que nunca, no los quiero jóvenes conservadores”,

“Más policías, tecnología y equipamiento para la prevención en seguridad”, y “Hay un compromiso de fortalecer la salud en toda la provincia, no solamente para reparar años de retrasos y falta de infraestructura, sino también para el futuro”.

En base a cada uno de esos ejes se relacionarán los distintos temas y se discutirá con el objeto de tener una mayor y más precisa información de lo que se está haciendo en la gestión. En este punto cada uno de los ministerios detallarán los programas y acciones concretas que están llevando adelante, así como los planes referidos a obra pública e infraestructura social básica.

La ministra Celia Arena explicó que “no sólo será una instancia de charla sobre estos temas, sino también una oportunidad para que cada participante tenga herramientas para hablar de la gestión en su territorio y también para decir lo que falta desde su lugar”.

La ministra política del gabinete, destacó que el encuentro también es importante para que “podamos sentir entre todos que formamos parte de un gran engranaje y sentir el respaldo necesario para acompañar el proceso de este gobierno”.

“El sentido del encuentro -resaltó Arena- es esencialmente político y con la mirada puesta en saber hacia donde vamos, y para generar la mística y motivación de sentir que somos parte de un proyecto santafesino dentro de un movimiento nacional”.

Las ideas más fuertes que surjan del debate, de cada eje de discusión se resumirán en las conclusiones que enriquecerán las acciones de la gestión del gobierno. Las conclusiones, resultado de estos debates, serán transmitidas a partir de las 17:30 por YouTube y a través de las redes de Hacemos Santa Fe.