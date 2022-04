Atalaya, un club con sangre de básquet e historia

El Atalaya Club de Rosario fue fundado en 1934. Desde sus orígenes, la institución respira básquet. Emplazada en calle Juan Manuel de Rosas al 2555, a unos metros de la antigua estación de trenes del Central Córdoba, los azules del barrio República de la Sexta reúnen, orgullosos, a unos mil socios.

Desde hace una década, Sol Nieto se encuentra al frente de la institución. Con un clima netamente familiar, el club dio contención a una gran cantidad de niños cuando la pandemia comenzó a hacer sus estragos.

“Atalaya es un club de barrio, mayoritariamente de básquet”, aunque no descuida otras disciplinas como vóley, patín artístico, taekwondo, gimnasia funcional y natación, contó Nieto al aire de Cadena OH!.

“Estar en un club es una tarea diaria, de lidiar con situaciones graves y no tan graves. Tenés que estar a disposición de los socios ante el reclamo que sea. Yo llegué a la presidencia porque la situación lo ameritaba. El presidente que estaba en aquel momento se había enfermado, y como yo era miembro de la comisión directiva, agarré”, contó sobre sus primeros inicios.

Nieto reconoció que nunca se sintió minusvalorada por ser mujer dentro de un universo que parecía rodeada de hombres. Si bien en principio “pensaba que iba a ser complicado estar al frente del club, no he tenido mayores problemas por mi género”, aseguró la presidenta de la institución.

Dirigente de un club con historia, Nieto confesó haber sido tentada para ocupar puestos políticos y cargos en otras instituciones deportivas, sin embargo, rechazó de plano estar interesada: “Estoy en Atalaya porque es mi casa, pero en otro lugar no podría hacerlo. En la política no me hayo y cuando no es lo mí no me meto”, agregó.