Aumentó el interés de hinchas ecuatorianos para el Mundial de Qatar 2022

Los fanáticos del fútbol de Ecuador han mostrado un mayor interés en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, ya que su país do para jugar contra Qatar en la apertura oficial del torneo, dijo el Embajador de Ecuador, SE Pascual Del Cioppo. está programa

El partido inaugural de la Copa del Mundo verá al anfitrión Qatar jugar contra Ecuador en el Estadio Al Bayt en Al Khor el 21 de noviembre. Inicialmente, alrededor de 1.500 ecuatorianos preguntaron y mostraron interés en visitar Qatar para la fiesta del fútbol. Sin embargo, desde el sorteo de la Copa del Mundo, ese número ha aumentado a 4.000, dijo Del Cioppo a The Peninsula .

“Hay un creciente interés de los fanáticos por venir a la Copa del Mundo y esperamos que se multiplique por tres o más. Estamos tratando de facilitarles la elección del alojamiento adecuado y también orientarlos sobre las regulaciones y la cultura del país”, dijo.

Del Cioppo también expresó su entusiasmo por la clasificación de la selección ecuatoriana a Qatar 2022 y dijo que espera un torneo excepcional. Elogió los preparativos del Comité Supremo para la Entrega y el Legado para organizar el torneo y dijo que Qatar ha hecho un trabajo tremendo e impresionante en la preparación.

Del Cioppo dijo que Qatar se ha ocupado muy en serio de todos los aspectos organizativos del torneo en términos de transporte público, diseño de estadios y protección del medio ambiente, así como en la recepción de aficionados.

“Estoy muy emocionado y estoy impresionado con la organización de Qatar. He estado en torneos de la Copa Mundial de la FIFA celebrados en otros países, pero no he visto tanta buena organización allí”, dijo. Esta será la cuarta aparición de Ecuador en la Copa del Mundo, con su última aparición en 2014. Del Cioppo dijo que se están haciendo preparativos para que la selección de Ecuador llegue a Qatar. Respondiendo a una consulta sobre vuelos directos, Del Cioppo dijo que se están manteniendo conversaciones con Qatar Airways para introducir vuelos a Ecuador. “Incluso podemos funcionar como un centro para traer fanáticos de Sudamérica a Doha”, agregó.

Del Cioppo también enfatizó que la Copa del Mundo abrirá las puertas para que los fanáticos vean a Qatar como un destino turístico y un lugar inmobiliario para los ecuatorianos y otros países en el futuro.

Explicó que Qatar, siendo un país seguro y emergiendo como un centro de cumbres internacionales, exhibiciones, eventos culturales y deportivos e inversiones, continuará atrayendo turistas y visitantes más allá de 2022.

“Con la Copa del Mundo, Qatar se mantendrá como un país con la mejor experiencia en infraestructura, hoteles y hospitalidad”, dijo.