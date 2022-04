Leandro Somoza define el equipo para visitar a Lanús

El partido con Lanús será un nuevo punto de inflexión para Leandro Somoza. Hasta el momento el entrenador logró una escasa producción. Cosechó un punto de nueve en juego. Y como la visita al granate no pasará desapercibida en la sociedad canalla, el técnico de Central tratará de no volverse otra vez con las manos vacías jugando fuera del Gigante como le sucedió con Tigre y Aldosivi. Por eso buscará plasmar lo mejor que considera desde lo táctico y estratégico. Además apunta de lleno a los retornos de Marcelo Benítez y Marco Ruben. Ambos dejaron archivadas las molestias que los dejó afuera del partido en Mar del Plata. En cuanto a Emiliano Vecchio, quien sigue entrenando normal, la realidad indica que seguirá mirando al equipo desde afuera. El DT no tiene planificado utilizar sus servicios para esta cita. A tal punto que este medio certificó que ni siquiera lo convocará entre los concentrados. El resto de la tropa canalla no se tocará y jugará la misma base que viene de perder ante el tiburón.

Ruben pudo hacer fútbol en espacios reducidos este lunes a la tarde junto al plantel. El 9 volvió a insertarse al grupo luego de haber realizado el domingo de Pascuas una rutina específica como consecuencia de que el día anterior casi se lesiona por el plan de trabajo que le ordenó el cuerpo técnico.

Central lleva 9 partidos sin ganar en cancha de Lanús.

Para Central la cancha de Lanús es una fortaleza

Marco también se mostró mejor del fuerte traumatismo sufrido en el tobillo derecho producto de una acción de juego en el partido contra Colón. El artillero está listo para recuperar la titularidad a la hora de visitar al también muy irregular Lanús, que viene de empatarle a Boca en la mismísima Bombonera. Central recuperará una pieza clave en ofensiva en un momento crítico a nivel deportivo, claro está.

Quien se perfila para salir del equipo para dejarle espacio al histórico goleador centralista sería el pibe Alejo Veliz, quien cumplió con creces en las dos presentaciones que tuvo como titular.

Mientras que el otro cambio que planea hacer Somoza es el regreso de Marcelo Benítez en lugar de Gino Infantino. El volante también se viene mostrando en los entrenamientos recuperado del traumatismo en la rodilla que lo dejó afuera de la excursión canalla por Mar del Plata.

El mediocampista, junto al zaguero central Cristian Báez, son las dos puestas en escena fuerte que hizo Somoza apenas tomó las riendas del plantel superior tras el despido del Kily González. Para el entrenador canalla, el exDefensa es pieza clave en su estructura táctica.

Donde no parece tener duda el entrenador es en torno al caso que tiene a Emiliano Vecchio como máximo protagonista. Para el técnico, el capitán auriazul por ahora no cuaja en los planes de volver a ser titular.

Desde Central le ratificaron a Ovación que el entrenador sigue con la sangre en el ojo por la contractura en el sóleo que evidenció el capitán en la práctica futbolística del miércoles pasado. Por eso les pidió a los médicos que le hicieran una resonancia magnética, que al final no arrojó ninguna lesión. Incluso el club se encargó de informarlo prácticamente con bombos y platillos.

Cabe recordar que Vecchio ya se había perdido un par de partidos por la lesión que tuvo en el sóleo tiempo atrás. Por eso, cuando sufrió la dolencia lo informó automáticamente a los facultativos, algo que al entrenador desconocía y no le cayó bien porque consideró que podría haber jugado igual ante Aldosivi.

Más allá de las idas y venidas, lo cierto es que el 10 canalla pudo volver a entrenar desde el viernes pasado tras haber hecho reposo y bajado las cargas para evitar el impacto a la hora de trotar o participar de algún ensayo con pelota.

Si bien el capitán también hizo este lunes fútbol en espacios reducidos, lo concreto es que Somoza no lo considera para el desafío que deberá asumir Central este miércoles ante Lanús, desde las 19 y en La Fortaleza.

Es más, este medio constató que el entrenador de Central ni siquiera lo concentrará. Desde la dirigencia canalla siguen este tema con atención. Hay quienes no coinciden con la determinación del entrenador porque entienden que degrada la imagen y el patrimonio institucional, además de que se trata del capitán y uno de los referentes de la casa. Mientras que hay otros que avalan al DT.

Mientras tanto, el 10 centralista sigue practicando para lograr su mejor versión deportiva, pese a que por el momento deberá conformarse con ver a sus compañeros desde las plateas. Al menos hasta que Leandro Somoza le levante la veda, si es que tiene en mente hacerlo a corto plazo.

El fondo no se toca

Pese a que la última línea de Central sigue sin brindar garantías, Leandro Somoza sigue aferrado a la convicción que no debe tocar nada ahí. Considera que este el camino a seguir, independientemente de los rendimientos de Juan Cruz Komar y Cristian Báez. El entrenador confía su libreto y espera poder revertir el presente cuanto antes. Mientras tanto, el canalla tratará de lograr un buen resultado mañana ante Lanús.

Este miércoles tendrá que visitar a Lanús, que ocupa el último puesto de la Zona B. Los auriazules no pueden confiarse porque si pierden quedarán solitos en el fondo de las posiciones. Somoza tratará de quebrar la racha adversa que persigue al equipo, más allá de las complejidades en cuenta al armado de la formación.

Con Ruben y Benítez otra vez entre los titulares, la lógica marca que los once para jugar ante el granate serán: Servio; Martínez, Komar, Báez y Blanco; Montoya, Ojeda, Benítez y Ferreyra; Ruben y Lucas Gamba o Veliz.

