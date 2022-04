Murió la actriz Hilda Bernard: la histórica "villana" de las telenovelas

A los 101, murió la actriz Hilda Bernard.

La Asociación Argentina de Actores informó el fallecimiento de Bernard a través de sus redes sociales. "Con gran dolor despedimos a la actriz Hilda Bernard, una de las más importantes referentes de la actuación de nuestro país, quien se destacó en cine, teatro, televisión y radio".

"Era nuestra afiliada más longeva, registrada en 1942 bajo el número 26. Tenía 101 años. Nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos, acompañándolos en este momento de tristeza", continuó el comunicado.

En 2014, Hilda Bernard sufrió un ACV, del cual logró reponerse, pero las secuelas le impidieron continuar con su carrera artística.

Ante la pérdida en el plano artístico de la actriz, en 2015, la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina le dio un Martín Fierro a la Trayectoria.

Emocionada por el reconocimiento a su obra, y con el premio en sus manos, Bernard expresó: "Gracias APTRA por este gesto tan generoso. Me hacía mucha falta en este momento estas caricias. Yo me había propuesto trabajar hasta los 100 años, no me faltan tanto, me faltan cinco nomás, pero cayó este ACV que me hizo daño a la garganta, se me achicaron las cuerdas vocales y me hizo daño en las piernas".

Mujer de cine, radioteatro y televisión, Hilda Bernard hizo más de 50 novelas. Sin embargo, el reconocimiento popular y masivo les llegó a los 73 años, al interpretar a la "villana" de Chiquititas, la novela infantil que produjo Cris Morena.

