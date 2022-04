La comuna de Cañada Rosquín lleva una semana de paro

Desde hace una semana, la comuna de Cañada Rosquín está paralizada por una huelga de trabajadores municipales. El conflicto tiene dimes y diretes, con posturas enfrentadas que no logran conciliarse.

Desde el Sindicato de los Trabajadores Municipales -Sitram- exigen el ingreso a planta permanente de un agente y acusan al Ejecutivo de incumplir un acta de acuerdo. El gobierno local, por su parte, sostiene que es cuestión de días para que eso ocurra, le apunta al Sindicato de promover un paro forzado y lo acusa de “patoterismo y extorsión” hacia los propios trabajadores.

"El paro se inició por dos actas incumplidas, una del mes de septiembre y otra de enero en las cuáles se pedían pase a planta permanente, también temas de licencias que no se están respetando. Además, tenemos pendiente el tema de la conducción, que es un suplemento que se les quita, por el que se les ha bajado el sueldo”, explicó el Secretario General de Sitram, Claudio Gómez.

“Recibimos reiteradas denuncias de persecución gremial, persecución a empleados. Mantuvimos una reunión con dirigentes de FESTRAM entre ellos el Secretario General Noni Monzón y claramente avalaron el paro”, afirmó.

Por su parte, el presidente comunal, Ulises Puntonet, replicó que se descontarán los días no trabajados y sentenció: "no va a haber acuerdo, no hay nada que conciliar. Tengo todo por escrito donde dice que va a ingresar a planta una persona y cómo va a ingresar”.

“El Sindicato quiere que ingrese ya y eso no se puede. Sostengo que los empleados están siendo sometidos por el sindicato, los obligan a hacer paro y ellos quieren trabajar”, señaló sobre la situación actual.