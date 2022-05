Tensión por el traslado del "Viejo" al Centro de Justicia Penal

Alrededor de 80 efectivos de distintas secciones policiales participaron en el operativo de seguridad y custodia del traslado de los 22 acusados de integrar una asociación ilícita dedicada a efectuar balaceras extorsivas, entre los que se cuenta Ariel "Viejo" Cantero, fundador de la banda Los Monos. La audiencia imputativa está prevista para este miércoles, a partir de las 9, en al Centro de Justicia Penal.

"Militarizamos el recorrido con fuerzas de la provincia y federales, para trasladar a los 21 imputados, solo por hoy. El resto de las audiencias se harán por Zoom como siempre se hicieron", dijo Walter Gálvez, subsecretario de Asuntos Penitenciarios.

La audiencia de imputación de los delitos debía cumplirse este martes, pero pasó a un cuarto intermedio para hoy debido a que problemas de conexión imposibilitaron establecer comunicación entre la dependencia carcelaria donde estaban los imputados y los tribunales.

"Estoy 90% convencido de que el problema estuvo en el Centro de Justicia Penal, no en el Servicio Penitenciario. Se hicieron pruebas, estuve hasta las 12.30 y todo funcionaba perfecto. Ahora no tiene sentido echar culpas. No me lo contaron, estuve en el lugar y me mandaron un video de prueba de lo que se hizo", remarcó el funcionario.

"Espero que no haya sido una maniobra. Hicimos 1200 audiencias por Zoom, con los Monos también, y nunca tuvimos problemas", concluyó Gálvez.