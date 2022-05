Rafael Delgado: "Desde ahora estamos enfocados en la Copa Libertadores"

Rafael destacó el trabajo de sus compañeros, "La diferencia estuvo en que lo salimos a buscar, con el desgaste nuestro se complicó y le dimos la pelota. Generamos mucho, pero los chicos no pueden convertir, en el torneo local erramos bastante. Pero el sacrificio y el esfuerzo que hacemos es para rescatar, hoy fue distinto, lo buscamos en todo momento y salimos victoriosos. Desde ahora estamos enfocados en la Copa".

"Jugamos dos competencias y el descanso se siente, hubo fallos que no nos favorecieron, pero el equipo siempre siguió insistiendo. Vinimos de no tener una victoria, pero generamos situaciones, los resultados no se daban. Lo de hoy da mucha confianza" señaló teniendo en cuenta el calendario apretado que tuvo Colón estos últimos meses.