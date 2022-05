El entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, Néstor "Pipo" Gorosito, no hará cambios para recibir a Newell's Old Boys, el domingo próximo, de local, por la 14ta y última fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) con el mismo equipo que goleó a Patronato por 6 a 0, de visitante, en la jornada pasada.

El entrenador, que hace tres partidos no habla en conferencia de prensa en la previa de los partidos, no lo vio en las mejores condiciones al lateral Matías Melluso, que arrastra un fuerte traumatismo y por eso decidió que no regrese.

En consecuencia el equipo para jugar el domingo en el Bosque será con Rodrigo Rey; Guillermo Enrique, Leonardo Morales, Oscar Piris y Nicolás Colazo; Johan Carbonero, Agustín Cardozo, Brahian Alemán y Ramón Sosa; Eric Ramírez y Cristian Tarragona.

Gimnasia debe ganar y esperar que Argentinos o Defensa y Justicia no sumen de a tres. El equipo de Gorosito tiene 21 puntos y una diferencia positiva de goles de 2, Argentinos 22 y más 4, Defensa 22 y más 6, mientras que el rival directo el domingo por la tarde, que es Newell's tiene 23 unidades.

El "Lobo" de clasificarse puede terminar cuarto (se daría el clásico ante Estudiantes) o tercero.