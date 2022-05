Wanchope Ábila y el VAR: "Creo que tiene que ser más fluido para lo que es el espectáculo"

Comenzaba comentando sobre la demora del gol anulado, "Son dos líneas que se trazan, yo creo que tiene que ser más fluido para lo que es el espectáculo, nosotros que estamos esperando y la ansiedad de la gente"

"Yo juego de la misma forma, si me cobran off side lamentablemente será off side y sino será gol, pero no me modifica ni mi estilo ni mi forma", comentaba Wanchope respecto a si el VAR cambió su forma de jugar.

"Yo no habló esas cosas con el cuerpo técnico, el entrenador es el que decide, no es mi estilo no es mi forma", declaraba Ábila respecto a si habló en algún momento con Falcioni por los pocos minutos.

Tras el partido el plantel de Colón quedó licenciado hasta el jueves por la mañana. Lo que viene para el equipo de Julio Falcioni será recibir por la Copa Libertadores de Olimpia de Paraguay el miércoles 18 de mayo a partir de las 21hs.