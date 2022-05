"Todo lo que se dijo fue verdad. Como yo me casé con una argentina, tengo familia en Tucumán y me contactaron por medio del hermano de mí mujer. No me llamó el presidente del club directamente pero me enviaron una propuesta a través del hermano de mí mujer", comentó el exjugador de Real Madrid en Marca de España.

"Lo pensé, pero consideré que no era el momento porque ya estaba cansado de jugar y prefería estar con mi familia y mis hijos", analizó el exgaláctico.

Además, "Guti", campeón en tres ocasiones de la UEFA Champions League, de una Copa Intercontinental y de cuatro ligas locales, comentó: "Estuve muy cerca pero quería tener una vida totalmente distinta a la del futbolista, aunque es verdad que me quedé con ganas de jugar un Superclásico...".

En ese período, el presidente era Rodolfo D'Onofrio y el entrenador, Ramón Díaz, predecesor de Marcelo Gallardo, en el retorno a la Primera División de River tras una temporada en la B Nacional.

El exfutbolista español compartió plantel con Luis Figo, Ronaldo, Raúl, David Beckham y Zinedine Zidane, entre otras grandes figuras madridistas.

Luego del fútbol, "Guti" se dedicó a la dirección técnica, con un último paso en 2020 por Unión Deportiva Almería y actualmente es panelista de televisión.