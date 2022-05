El experimentado jugador, de 35 años, está en el "Matador" desde enero de 2018 y fue protagonista de los momentos más importantes del club en los últimos años: descenso, primer título de la historia, ascenso y ahora nuevamente finalista de un torneo.

"Siento felicidad y disfruto todo esto que nos está pasando. Ojalá le podamos dar una alegría más a la gente que nos acompaña y seguramente estará muy orgullosa de nosotros", expresó Prediger, en diálogo con Télam luego de la sufrida clasificación a la final tras superar a Argentinos Juniors en los penales.

A menos de seis meses de aquella recordada final de la Primera Nacional contra Barracas Central en Banfield, el "Matador" está a un partido de bordar su segunda estrella en el escudo y de volver a la Copa Libertadores de América.

La primera campaña del equipo de Diego Martínez en la máxima categoría tuvo puntos altos y bajos pero en la fase eliminatoria dio el golpe tras eliminar a River Plate en el estadio Monumental y se sacó de encima al "Bicho", que venía de ganarle a Estudiantes.

"Más allá de no haber ganado en los últimos partidos, las formas siempre estuvieron. Sinceramente estamos orgullosos de lo que hacemos y hoy estamos en una final totalmente merecida", afirmó el "Perro".

El entrerriano tuvo un breve paso por el "Xeneize" en el primer semestre de 2010 pero en los últimos años se convirtió en uno de los símbolos del conjunto de Victoria.

Prediger llegó en silencio en enero de 2018 desde San Martín de Tucumán para reforzar el equipo que dirigía Cristian "Lobo" Ledesma.

En abril de 2019, el volante formaba parte del plantel que descendió a la segunda categoría pero que a la vez clasificaba a la final de la Copa de la Liga Profesional.

Aquel equipo dirigido por Néstor Gorosito, recordado por su buen trato de pelota, disputó la final en Córdoba contra el Boca de Gustavo Alfaro, ganó 2-0 y consiguió el primer título de la historia del club.

Además, el club fundado 3 de agosto de 1902 se convirtió en el primer campeón descendido del fútbol argentino.

Ese título también le abrió la puerta de la Copa Libertadores cuya histórica participación siendo el primer competidor del ascenso argentino, compartió con el exigente inicio del torneo de la Primera Nacional que luego fue cancelado por la pandemia de coronavirus.

"Cuando ascendimos no esperábamos estar acá pero sabíamos que íbamos a poder competir. Esto es hermoso y hay que disfrutarlo", agregó el arquero Gonzalo Marinelli, otro de los referentes del plantel.

El arquero surgido de las divisiones inferiores de River Plate encontró su lugar en el mundo en Tigre tras haber llegado desde Colón seis meses después que Prediger.

El miembro más añejo del plantel es el histórico Martín "Patito" Galmarini, quien inició su segundo ciclo en el club a mediados de 2014 y en este lapso se convirtió en el jugador con más presencias de la historia y, junto a Fernando Rubio (1945 y 1953), los únicos en ascender dos veces a la máxima categoría (2007 y 2021).

Para el delantero Pablo Magnín, goleador del equipo con cinco tantos, el secreto de este Tigre sensación es la continuidad de la base del plantel que consiguió el ascenso.

"Estamos preparados para jugar este tipo de partidos porque somos un grupo de jóvenes un poco locos o no tan conscientes de lo que estamos haciendo y logramos que estas cosas se vuelvan realidad", resumió el delantero que arrancó los últimos dos partidos en el banco de suplentes.

"Es una emoción y un orgullo pertenecer a este equipo. No me sorprende este presente porque el equipo es sólido, saca adelante partidos tremendos, como el de la cancha de River y pese a que cambia los nombres parece que no se mueve nada", destacó el santafesino que a los 32 años y casi 250 partidos como profesional irá por su primer título en Primera División.

El otro gran responsable de haber llegado a una final es el entrenador Diego Martínez, quien luego de dirigir en las cinco categorías del fútbol argentino está a las puertas de ganar su primer título.

Luego de una primera y frustrada experiencia en Primera División al mando de Godoy Cruz, el entrenador que trabajó en las divisiones inferiores de Boca Juniors asumió en Tigre en enero de 2021 en reemplazo de un ícono del club como Juan Carlos Blengio.

El inicio no fue el mejor ya que en su debut fue eliminado por San Martín de San Juan (por penales) de la primera fase del reducido por el segundo ascenso pero pudo revertirlo con una gran campaña en el campeonato largo que tuvo al equipo como ganador de la zona A con 17 victorias en 32 fechas, nueve empates y seis derrotas.

El plantel de Tigre tuvo el día libre y mañana volverá a los entrenamientos en el country Mapuche de cara a la final contra Boca Juniors que se jugará el domingo a las 16 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba con arbitraje de Darío Herrera.