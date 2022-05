Esperanza: proteccionistas lograron la suspensión de un festival de jineteada

El 10° Festival de Jineteada y Chamamé en Esperanza, fue suspendido por una acción judicial impulsada por la abogada animalista, Natalia Pallavicini, y el abogado constitucionalista Domingo Rondina. Se trata de uno de los muchos eventos de este tipo que se realizan en la provincia, y el segundo contra el que accionan desde los sectores proteccionistas.

"En este caso primero hicimos la parte administrativa. Los amparos se piden por vía administrativa, y si con esto no se logra, te habilita la vía judicial. Lo que hicimos con Domingo Rondina fue intimar a la municipalidad de Esperanza, teníamos conocimiento que se iba a organizar una jineteada el 19 y 20 de junio, y no queríamos que obtuvieran el permiso", explicó para Cadena OH!, Natalia Pallavicini.

Cuando se organiza un evento en una determinada localidad, tienen que contar con las habilitaciones municipales correspondientes. Mas allá de que el evento esté organizado por particulares, depende de eso. "No tuvimos respuesta positiva por esa vía, por lo que accionamos judicialmente".

Las jineteadas son maltrato animal. La Justicia Santafesina tomó medidas y la Municipalidad de Esperanza no autorizó la realización del evento. En cada lugar donde se organicen habrá acciones judiciales. Humanidad con los animales no humanos.https://t.co/7w3xRseoPX pic.twitter.com/ECMb9wvtHz — Domingo Rondina (@domingorondina) May 16, 2022

"La jueza del distrito de Esperanza, con un criterio acertado, hizo una serie de diligencias previas por esta medida, y la municipalidad no autorizó la realización del evento. Si esto no tiene habilitación implica que esto no se debería hacer. Si se hace, lo hacen de manera clandestina y el municipio podría intervenir".

"Esto es un mensaje de que llamemos a la reflexión a los políticos, a los que toman decisiones, que estos eventos están muy repudiados. Hay muchos argumentos para plantear que no es correcto hacerlo, avanzamos mucho en el reconocimiento de los derechos de los animales. Una tradición no puede tener más peso que el sufrimiento al que se somete al caballo", dijo por último la entrevistada.

