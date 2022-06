Leandro Somoza: "Me saco el sombrero con este plantel corto y de juveniles"

En cuanto a porqué realizó una sola modificación a lo largo de los noventa minutos, explicó: "miraba al banco y lo único que tenía de experiencia era Torrent. No me gusta apurar los caminos y si ponía a alguno de los chicos iba a ser apurado porque si les va mal es muy difícil levantarlo. Tengo mil nombres y ninguna certeza de quien va a venir"

Central debutó en la Liga Profesional con un empate sin goles ante Lanús en el Gigante de Arroyito. Luego del encuentro, Leandro Somoza, analizó el partido en conferencia de prensa: «el primer tiempo no se jugó bien y en el segundo cuando mejoramos, sufrimos la expulsión. Me saco el sombrero con este plantel corto y de juveniles«.

«No recuerdo en el segundo tiempo alguna proyección clara de Lanús. El empate de local no me conforma nunca porque quiero ganar siempre. El desgaste que hizo el plantel, lo hacen porque entrenan como tienen que entrenar«, añadió el DT Canalla.

«Me hubiese gustado que los refuerzos estén cuando iniciamos la pretemporada, no me pongo plazos porque sería apresurar una decisión, sólo miro hacia adelante. Estoy pensando en el partido de Huracán«, sostuvo Somoza.

Sobre lo que tiene y lo que puede venir, el entrenador auriazul indicó: «Creo que Ojeda está casi vendido, por eso hoy no vino ni al banco. Era muy necesario para mí porque hoy de volante central no tenemos recambio. Estoy tranquilo porque hago saber las cosas que no están bien y desde que llegamos, hemos cambiado muchas«