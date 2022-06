Los residentes de Qatar deberán registrar una propiedad para alojar a familiares y amigos

Los residentes que planeen alojar a amigos y familiares que hayan aprobado las entradas para los partidos y la tarjeta digital de Hayya para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 deberán registrar su propiedad en el portal de Hayya a través de la pestaña Alojamiento alternativo.

Miles de fanáticos planean quedarse con familiares y amigos en Qatar durante el evento, que tendrá lugar en ocho estadios y será la edición más compacta del torneo en la historia moderna.

Todos los fanáticos que viajen a Qatar para el torneo deben solicitar la tarjeta digital Hayya. Esto actuará como un permiso de entrada a Qatar y ofrecerá una serie de beneficios, incluido el transporte público gratuito los días de partido.

Los residentes de Qatar que planeen asistir a los partidos también deberán presentar una solicitud para Hayya. Los residentes locales que deseen hospedar a familiares y amigos con entradas, pero no asistir a los partidos, no necesitan solicitar Hayya. Los ciudadanos/residentes de Qatar que deseen ingresar a Qatar durante el torneo no están obligados a solicitar Hayya.

Como parte del proceso de aprobación de Hayya, los fanáticos deberán confirmar dónde se hospedarán durante el torneo y, si planean quedarse con familiares o amigos, sus anfitriones deben registrar su propiedad en el portal de Hayya a través de la pestaña Alojamiento alternativo.

Los residentes de Qatar que planeen hospedar a familiares y amigos con boleto deben seleccionar la pestaña "Alojamiento alternativo" en el portal de Hayya, agregar los detalles de identificación de Qatar, el nombre de la propiedad, la zona, la calle, el edificio y la unidad y seleccionar si son propietarios o alquilan la propiedad. Cada anfitrión debe tener 18 años o más.

Después de agregar una propiedad, los anfitriones deberán completar el nombre, el número de pasaporte y la nacionalidad de cada huésped. Los huéspedes simplemente deben viajar a Qatar utilizando los detalles del pasaporte agregados en la sección Alojamiento alternativo.

Todos los titulares de entradas para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, incluidos los ciudadanos/residentes de Qatar, deberán solicitar la tarjeta digital Hayya.