Leandro Somoza: "No me doy por vencido pero necesito un poco de ayuda"

«Vengo repitiendo desde la primera conferencia de prensa en Ezeiza. Está claro que uno necesita refuerzos. Tengo un plantel muy reducido y con muchos juveniles», dijo el técnico de Central, Leandro Somoza, en conferencia de prensa tras la dura derrota ante Huracán por 2 a 0 en el estadio Tomás Ducó.

El DT canalla analizó el momento que atraviesa su equipo: «De afuera y de adentro es preocupante la situación. Estoy tranquilo por el trabajo del día a día pero tampoco tengo la posibilidad de modificarlo por la poca cantidad de jugadores que tengo. Di de baja a muchos porque no entraban en lo que uno quería, pero esperaba que llegaran los refuerzos en la pretemporada y no pasó. No me doy por vencido, me gustan estos desafíos pero necesito un poco de ayuda. Hoy en el banco el de mas experiencia era (Mateo) Tanlongo«.

«La salida de (Marco) Ruben ya estaba decidida, la de Emiliano (Vecchio) y las otras ya eran por una cuestión deportiva. Eso no quiere decir que porque tengas un plantel numeroso vas a tener soluciones. Agarré un equipo que estaba último y pasamos la fase de Copa Argentina, algo que no se había hecho. Ahora tenemos un plantel nuevo y sin refuerzos» añadió.

Somoza reconoció que la producción ante Huracán «fue una de las más flojas que presentamos. No tuvimos contundencia ni capacidad para manejar la pelota y con errores marcados. Es parte de seguir trabajando y afianzando a los chicos«.

También remarcó que «el equipo tiene una producción de local que no repite de visitante. De local somos una cosa y de visitante otra«.

«Son semanas difíciles pero uno mantiene la calma por el plantel que debo entrenar, que me mostraron que quieren salir adelante. Pero necesitamos reforzar al equipo«, insistió y aseveró que en ese sentido la llegada de Francis Mac Allister inminente es valiosa. «Es importante que se ponga a punto. El sábado me pondré en contacto con él. Si está todo encaminado va a estar a disposición nuestra el jueves» ante Godoy Cruz.