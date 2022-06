Impresionante: con "canciones de cancha", Barcelona deliró al ritmo de Los Palmeras

Con 50 años de trayectoria, Los Palmeras son sinónimo de cumbia. Sin dudas, se trata del grupo musical más representativo del género, cuyas melodías traspasaron -hace tiempo- los límites de la ciudad de Santa Fe, la provincia y el país.

Argentina ya le quedó chica a la banda liderada por el acordeonista Marcos Camino y la voz inconfundible y envidiable de Rubén "Cacho" Deicas. En su segunda presentación por España, Los Palmeras hicieron delirar a una gran cantidad de espectadores.

En Barcelona, y con un estadio totalmente colmado, el grupo emblema de la cumbia santafesina enloqueció a miles de fanáticos que se acercaron hasta el lugar. Antes de que suene "La suavecita", uno de los grandes éxitos, el publico cantó efusivamente el reconocido tema: "Olé, olé, olé, olé, olé, olá. Olé, olé, olé, cada día te quiero más. Sooooy, Los Palmeras, es un sentimiento, no puedo paraaaar".

Ante el asombro de Los Palmeras por lo que estaban escuchando, "Cacho" fue más allá e instó a los presentes a que sigan coreando "temas de cancha". Primero, el Himno Nacional Argentino modificado con el tradicional "Ooooh, oh, oh, oh, Ooooh..." y después: "Y ya lo ve, y ya lo ve, el que no salta, es un inglés".

Como si eso no alcanzara, la banda trajo -al menos por unos instantes- a Messi nuevamente a su tierra: Barcelona. Sí, Los Palmeras, Messi y Barcelona, un solo corazón... "Que de la mano, de Leo Messi, todos la vuelta vamos a dar".

Video