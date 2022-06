Preocupación por usurpaciones en terraplenes y defensas

En la ciudad de Santa Fe hay alrededor de 35 viviendas que están ubicadas dentro de zonas inundables. Dado que el río tiene variaciones, los lugares que hoy parecen desiertos como consecuencia de la bajante, podrían volver a ser tapados por el el agua.

En este marco, el ex intendente de la ciudad de Santa Fe, Mario Barletta, aseguró que "no podemos permitir que las mafias asociadas a los punteros político se aprovechen de la pobreza y la desesperación de la gente por conseguir un lugar donde vivir, para lotear y vender terrenos en zonas inundables. El Estado no puede estar ausente, la provincia debe intervenir con firmeza para desarticular estas redes delictivas y el gobierno nacional debe dejar de discriminar a Santa Fe y asignar los fondos para obras de infraestructura y planes de viviendas en lugares seguros".

Barletta realizó estas declaraciones al conocerse los datos que se difundieron recientemente sobre la ocupación creciente de áreas inundables y proporcionó imágenes propias de lo que está pasando en la ciudad. "No se trata de familias que van por su cuenta si no de organizaciones que lucran con la necesidad de la gente y les ofrecen un lugar en el que no cuentan con los servicios básicos. Esto lo hemos visto en usurpaciones en la provincia de Buenos Aires, donde sin ningún control del Estado las mafias toman terrenos y los lotean; ahora lo estamos viviendo nosotros. Estos terrenos fueron pensados como reservorios de agua para crecidas y lluvias importantes, que al ser ocupados con viviendas -además de no cumplir con esa función- corren el riesgo de ser estas familias las primeras perjudicadas si la ciudad se inunda".

Reservorios, anillo de defensa, terraplenes, están siendo ocupados y los funcionarios municipales han declarado públicamente que no pueden hacer demasiado. "Con todo respeto, le sugiero al intendente que no descuide la gestión de riesgo hídrico, vivimos en un lugar en el que no podemos relajarnos, siempre vamos a tener que estar pendientes de las lluvias y las crecidas de los ríos. Por esto, el control y el mantenimiento del sistema de desagües, terraplenes y defensas debe ser permanente y mucho más en épocas de sequía, que son los momentos propicios para hacerlo"

Treinta y cinco asentamientos ilegales de la ciudad están en zonas inundables. Al respecto, el actual Diputado Nacional señaló: "Es muy triste y muy preocupante que esté pasando esto, con todo lo que nos costó a los santafesinos tener una ciudad segura contra las inundaciones. Por eso le pedimos a las autoridades que actúen antes de que sea tarde, ya sabemos dónde nos llevó la improvisación y la desidia. Hay que tomar decisiones hoy para que la gente no lo sufra el día de mañana. No podemos resignarnos y volver a la ciudad de la chapa y el colchón del peronismo. Si se siguen ocupando terrenos inundables nos perjudicamos todos" sentenció el ex intendente.

El actual diputado nacional y ex-rector de la Universidad Nacional del Litoral sostuvo finalmente que hay mucho por hacer. "Primero, retomar la gestión de riesgo como política de estado, controlar y evitar los asentamientos informales en zonas inundables, así como también, trabajar en conjunto con las organizaciones sociales y los vecinos en la reubicación de las familias. También es urgente reparar las defensas y los reservorios porque tienen que estar en condiciones de funcionar cuando llueva o crezca el río. Por otro lado, se debería armar un plan conjunto con el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio de Seguridad de la Provincia para desarticular las organizaciones mafiosas que lucran con la necesidad de la gente. Y por supuesto, hay que destinar fondos para avanzar en planes de viviendas y bancos de tierras; continuar con el plan director de obras hídricas, actualizar los planes de contingencia y sostener planes educativos y culturales sobre el tema" concluyó.