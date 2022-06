¿Cuánto gasta Señorita Bimbo en consumo de marihuana?

Señorita Bimbo tuvo una sincera conversación con Ulises Jaitt para su programa radial "El Show del Regreso" (Radio Ensamble), en la cual confesó cuál es su situación económica y las adversidades que ha enfrentado.

La comediante aseguró que hay momentos en los que llegar a fin de mes se le hace complejo, pero ha logrado generar ingresos extras de la mano de su cuenta de Instagram, donde tiene una comunidad de casi 250 mil personas. Sin embargo, Señorita Bimbo aseguró que una parte de su sueldo está destinada al cannabis: "Gasto 30.000 pesos por mes en marihuana".

La humorista que forma parte de "LPA" (América TV), agregó: "Otra gente lo gasta en hijos que yo no tengo o lo ahorra, o va a comer afuera o se compra ropa o paga el alquiler. Cada uno hace lo que quiere con su plata, para eso trabaja". Tras mostrarse a favor de la legalización del cannabis y asegurar que la Ley de Salud Mental necesita una reforma, Señorita Bimbo confesó: "El problema que tiene este país es el alcohol, se mata la gente que choca con el auto".

Sobre su vida personal y sentimental, Señorita Bimbo no demostró grandes deseos de estar en pareja, de hecho asegura que se encuentra muy bien y que no siente apuro por encontrar compañía de ese tipo: "Tengo 41 años y no tengo ganas de inventarme que me gusta alguien… Estoy soltera y viendo qué onda. Si no tengo la energía puesta ahí, como tampoco tengo tiempo claro, está bien. Entonces se requieren tiempo y energía para querer construir una relación"

Fuente: Exitoina