Denunciaron discriminación en la Liga Santafesina de Fútbol

En el partido que disputaron Belgrano de Coronda contra Vecinal Gálvez, por la segunda división de la Liga Santafesina de Fútbol, se protagonizo un hecho repudiable. La víctima de la agresión fue Guido Farías, quien recibió insultos contra su personas de parte de Uriel Zapata.

"El sábado por la tarde, sufrí lastimosamente lo que me dijo un jugador de ellos. Me dijo una sola vez "gangoso de mierda", y sinceramente es muy fuerte", apuntó Farías en Cadena OH!

El joven de 30 años se sometió a 20 cirugías desde que tenía dos meses de vida para poder expresarse de la mejor manera. "Vengo trabajando hace mucho tiempo para poder quedar bien. Es muy difícil estar 3 meses sin comer. ¿Por qué le tengo que dar el gusto a la gente, si yo nací así?", reflexionó en diálogo con Hugo Isaak en "Todo al Mediodía".

El entrevistado aclaró que no tiene intenciones de señalar sólo a su agresor, sino que contó la situación para que "estas cosas se terminen, en los clubes, en las escuelas. Vivimos en una sociedad lastimosa".

"Yo sé que Uriel Zapata, tal vez, no lo dijo de mala intención. Él se equivocó y puede pasar. Pero en ese momento yo la vi llorando a mi mamá y muchas cosas me bajonearon. El árbitro me demostró ser buena persona y me dijo que no lo escuchó y yo le creo. Uriel me quiso pedir disculpas en el entretiempo, yo no se la acepté en el momento de enojo. Como lo dije en otros medios, le quiero pedir disculpas a Uriel por no aceptarlas", señaló con mucha humildad Farías.

Al respecto, apuntó que es necesario un trabajo muy grande para contrarrestar el bullying. "Yo tengo una familia que me respalda, le agradezco a Dios que me haya tocado a mí. Nunca voy a bajar los brazos, pero si le hubiese tocado a otro pibe, hoy estaríamos lamentando una víctima".

Por su parte, el presidente de la Liga, Leónidas "Chino" Bonaveri, se comunicó para brindar su solidaridad al aire en la radio. "Estamos afrontando la situación, hemos charlado con Guido, sabemos lo que padeció. Queremos poner todas las herramientas posibles para que no siga pasando".

"En el fútbol hay muchos casos como el de Guido, es más común que los árbitros reciban agresiones de este tipo, es muy común y tenemos que radicarlo. Como sociedad tenemos que hacer mea culpa y respaldarlo. Le dije que no baje los brazos y que juegue al fútbol que es lo más lindo que hay", dijo por último.

Escuchar también audio completo: