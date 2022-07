Balearon a un cadete mientras esperaba para entregar el pedido

Este domingo cerca de las 21, un cadete de la Heladería Necochea fue atacado por dos motochorros mientras esperaba para entregar un pedido en calle Hernandarias al 800.

El trabajador aguardaba para entregar un pedido en el Barrio de Guadalupe cuando fue abordado por dos hombre que llegaron en una moto.

Uno de ellos se bajó del rodado y al grito de "dame las llaves" sacó un arma con la que comenzó a apuntarlo.

"Fue rapidísimo. Llegué al lugar del pedido, y cuando estos muchachos pasan, se baja el de atrás y me empezó a pedir las llaves. Yo le dije que no se las iba a dar y pensé en pegarle; pero ahí sacó el fierro y dije 'este me va a tirar'. Me disparó en la pierna, y ahí se la di", contó el joven.