El entrenador rojinegro no le encontró demasiadas respuestas a la derrota en tierras norteñas, la tercera consecutiva en la Liga Profesional. "Estamos cometiendo algunos errores que antes no. No tenemos la misma fluidez y a lo mejor lo psicológico también influye en no ganar partidos que estamos en condiciones de ganar", analizó.

Archu se puso en la cabeza el compromiso del próximo miércoles ante Aldosivi por la Copa Argentina como un momento bisagra para tratar de salir del pozo. "En tres días tenemos un partido importante para salir adelante", declaró.

Por último, explicó que decidió sacar a Pablo Pérez en el inicio del complemento porque el médico le indicó que no estaba para seguir luego de recibir un fuerte pelotazo en la cara. "Estaba mareado, ahora por suerte está mejor", aclaró.

Con info de Rosario3