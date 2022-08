"A Batistuta se le reclama una deuda tributaria, no evasión fiscal", apuntó el juez federal Aldo Alurralde

El reclamo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) contra el ex jugador Gabriel Batistuta por un deuda de 71 millones de pesos, resonó en los ambientes judiciales de la provincia y el país. El deportista ya había manifestado su rechazo al pago del denominado impuesto a la riqueza, pero desde el Estado no se le dio lugar al pedido.

"Esta es una medida cautelar que solicitó la AFIP, en virtud de una deuda que entiende se verificó por el aporte solidario, llamado también impuesto a la riqueza", comentó el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde.

"Salgo a aclarar por el estado público que tomó. El primer hecho es que se trata de deuda tributaria y no de evasión. Son dos cosas distintas, la evasión sí es un delito, esto es una cuestión civil donde se exige el pago de la deuda", apuntó para Cadena OH!

"Por otro lado, está el planteo de inconstitucionalidad de un tributo, que se tramita por otro juzgado. No es sólo Batistuta, sino otros dos contribuyente lo pidieron, y la AFIP también estableció la misma medida".

La deuda que se le reclama corresponde al período fiscal 2020, es decir, no está prescripta. "Si él hubiera pagado el aporte, AFIP no tendría que reclamar. Pero conforme a las constancias del organismo, el pago no se efectuó. Esto es una medida cautelar tendiente a asegurar el futuro cobro, que entiende AFIP que corresponde, del tributo. Ahora la entidad tiene 300 días hábiles judiciales para iniciar medida o informar que la deuda se ha regularizado y levantar la medida", detalló por último.

