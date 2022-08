El Centro de Observadores del Espacio cumple 60 años hoy. El 22 de agosto de 1962, se fundó de la mano de Ángel y Omar Meynet, Olimpio Chiarelli, Bautista Bernardi, y Bernardo Rodrigo, en la casa de los padres de los Meynet. Lo que parecía un furor del momento por el lanzamiento de los primeros satélites que orbitaron la Tierra, duró hasta la actualidad con un observatorio en reconstrucción y un futuro planetario para la ciudad pronto a inagurarse.

"Yo ingresé en 1971, pocos años después de que se fundara", comentó al aire en Cadena OH! Jorge Coghlan, actual presidente del organismo. "En el '73 me nombraron vocal. Como ya tenía movilidad, en mi auto recorrimos no sólo la provincia y las escuelas, fuimos a Entre Ríos, Corrientes, y otros lugares, siempre viajando con el proyector de 16 milímetros, los videos que nos enviaban vía embajada de Estados Unidos desde la NASA. Tuvimos gran cantidad de horas de viaje con Ángel, los dos solos".

"Él era un empleado de correo, era un telegrafista. En realidad todos ellos eran trabajadores, aficionados, en ese momento llegar a ver eso, era un montón. Siempre contaba Ángel que Olimpio, cuando se funda el CODE, afirmó que la emoción iba a durar poco. Pero estos 60 años nos encuentra a plenitud y cumpliendo otro de los anhelos. Porque uno era el observatorio que se logró en el año 1993, y el otro siempre fue tener un planetario. Este verano ya lo vamos a estar inagurando", detalló el entrevistado.

Esta tarde, en el Concejo municipal se va a hacer una mención y declaratoria de interés, para celebrar estos 60 años del CODE. "Todo lleva su tiempo, pero consdieramos que para diciembre estaríamos inagurando las nuevas obras", dijo por último.

