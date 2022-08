En el Imusa se inauguró un mural dedicado a los animales de compañía

Con la presencia del intendente Emilio Jatón, quedó formalmente inaugurado el mural dedicado a los animales de compañía, en la sede del Imusa de Obispo Gelabert al 3600. Cabe recordar que las imágenes fueron elegidas en un concurso de fotografía organizado por la secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Municipalidad, en el marco del día internacional del perro y del gato.

En el acto, el intendente Emilio Jatón aseguró que “la política no le daba valor a los animales de compañía, no había una política específica para ellos, que cumplen un lugar tan importante en nuestras vidas. Era necesario darles ese lugar de trascendencia que tienen para todos nosotros”, insistió.

En el mismo sentido, aseguró que “a partir de ahora, todos los años en el presupuesto tenemos un monto específico para el Imusa y todos los trabajos que se realizan aquí. Ya no sólo hacemos castraciones y vacunaciones sino que vamos al rescate de los animales que están en peligro”, contó.

“Esperamos que estas acciones que ya son una política de Estado continúen en las próximas gestiones, y que ya no trabajen en soledad los voluntarios y voluntarias o el municipio, sino que trabajemos juntos, porque así se construyen sociedades diferentes. El buen trato a los animales habla sobre la sensibilidad de las sociedades y este pequeño homenaje que hacemos con el mural es un mensaje que tenemos que empezar a comprender”, concluyó Jatón.

El trabajo del Imusa

Por su parte, el secretario de Ambiente y Cambio Climático del municipio, Franco Ponce de León, se mostró muy contento por esta iniciativa y aseveró que “el objetivo es dar un mensaje sobre el cuidado de nuestros animales de compañía y de la tenencia responsable”.

En ese marco, el funcionario subrayó la labor que desarrolla el personal del Imusa y detalló algunas de las acciones que impulsa la Municipalidad a través de ese organismo: “Desde enero del año pasado hasta hoy se castraron más de 34.400 gatos y perros, se atendieron en general y se vacunaron más de 36.000. En lo que va del año se atendieron más de 700 reclamos y denuncias por maltrato animal, y sobre todo, hay que destacar el amor y la dedicación que trabaja cada una de las personas en el Imusa”, concluyó.

En las paredes

Los ganadores del certamen fueron Walter Llanqueleo, por “Homero en casa”; y Ángeles Dentesani, por “Carmín”. En ambos casos, se eligieron tras las deliberaciones del jurado compuesto por la subdirectora de Imusa, Anahí Montiel; los fotógrafos José Almeida y Virginia Calgaro; integrantes de la asociación Patrulla Mascoteras; y representantes de Addera.

Al ver a Carmín reflejada en la pared, Dentesani se sintió “muy emocionada. Además la pintaron tal cual es, con esa carita peculiar que tiene, está idéntica”, aseguró. En consonancia, repasó que Carmín llegó a sus vidas en el año 2018, en lo que fue “un caso muy conocido de rescate en un domicilio de calle Entre Ríos. Me la ofrecieron para tenerla en custodia y yo preferí conservarla”, relató.

Por su parte, Walter Llanqueleo contó que “Homero tiene 5 años y lo adoptamos vía Facebook”. En referencia a su participación en el concurso convocado por el municipio, dijo que “cuando me avisaron que ganamos me sentí muy orgulloso por Homero, más que nada. Lo tengo como a un hijo y verlo acá me llena de alegría, es parte de nuestra familia”, aseveró entre lágrimas.