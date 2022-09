Convocatoria a Asambleas en Newell's

Cabe señalar que los socios activos y vitalicios podrán participar de las mismas acreditando DNI y carnet de asociado, cumplimentando los siguientes requisitos: 21 años de edad, 3 años de antigüedad y cuota al día del mes en curso.

A continuación se transcribe la convocatoria tal como fuera publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Fe.

CLUB ATLÉTICO

NEWELL’S OLD BOYS

ASAMBLEAS ORDINARIA

Y EXTRAORDINARIA

Conforme Art. 18 inc. a) e inc. C) del Estatuto del Club Atlético Newell’s Old Boys, por la presente se convoca a Asambleas Ordinaria y Extraordinaria de Asociados, las cuales se llevarán a cabo en nuestras instalaciones del Parque de la independencia el próximo jueves 15 de septiembre de 2022 a las 18:00 horas -primer llamado-, para tratar en la Asamblea Ordinaria el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1) Elección de las autoridades de la Asamblea.

2) Designación de 2 (dos) asociados a los fines de firmar el acta de la Asamblea.

3) Lectura del informe de la Comisión Fiscalizadora.

4) Lectura y consideración de la Memoria y Balance General del ejercicio cerrado el 30 de junio 2022.

Además, finalizada la misma, tratar por Asamblea Extraordinaria el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1) Motivos que dieron lugar a la convocatoria por parte de la Comisión Directiva a la presente Asamblea Extraordinaria.

2) Elección de las autoridades de la Asamblea.

3) Designación de 2 (dos) asociados a los fines de firmar el acta de la Asamblea.

4) Autorización para la venta de 3 (tres) automóviles que pertenecen al C.A. Newell’s Old Boys cuyos dominios son: KTX 944, GOJ 971 y ONW 938.

IGNACIO ASTORE

Presidente

SHARON ROMERO

Secretaria