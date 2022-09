Camila Homs opinó sobre el romance de Rodrigo De Paul con Tini Stoessel

Camila Homs y Rodrigo De Paul finalmente llegaron a un acuerdo tras su separación y ella se mostró más tranquila.

A raíz de esto, dio una nota televisiva y entre sus declaraciones se refirió al romance del futbolista con Tini Stoessel. En diálogo con Intrusos (América TV), Camila Homs se refirió a los rumores que indicaban que Rodrigo de Paul estaba arrepentido de haberse separado de ella y dijo: "Sí, lo vi... no puedo opinar mucho al respecto. Me llamó la atención también porque se lo ve muy bien con su pareja. Igual después salió a desmentirlo. Siempre voy a querer el bien para él, le deseo lo mejor, es el padre de mis hijos y compartimos muchos años juntos".

Respecto a cruzarse con Tini Stoessel, la modelo aseguró que no tendría problema: "No creo que se arme una conversación pero no hay problema".

Comunicado Camila Homs y Rodrigo de Paul

“Queremos contarles que por decisión conjunta, por motivos ajenos a especulaciones y por el bienestar de nuestros hijos, decidimos poner fin a los asuntos pendientes y poder transitar un camino de común acuerdo", empieza el texto compartido por ambos en sus historias de Instagram. Y continúa: "Nuestra prioridad va a ser siempre proteger a nuestros hijos, por este motivo les pedimos respeto hacia nosotros y nuestras familias. Agradecemos a los que manejaron el tema de la mejor manera”, cierra el texto de la expareja.

Fuente: Exitoina