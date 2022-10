Contruyen y reparan puentes en toda la provincia

El gobierno de Omar Perotti, a través del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, y la Dirección Provincial de Vialidad, implementa un conjunto de obras enfocadas a la reparación o construcción de estructuras viales que se ejecutan en distintos departamentos del territorio provincial, con una inversión superior a los $ 2.878 millones.

Al respecto, la ministra Silvina Frana, expresó que "entendemos que la obra pública es un faro de esta gestión, que escucha y responde a las necesidades en cada una de las localidades de la provincia, para impulsar el desarrollo, la producción y promover la generación de empleo. Y esa decisión política, que nos encomendó el gobernador Omar Perotti, puede verse en obras, y que no se detuvo más allá de la pandemia o la situación económica".

Y prosiguió, “esto no es algo aislado, forma parte de una gran inversión y de un plan vial que permite no solamente unir localidades sino también vías productivas, acompañando al que trabaja y produce en el día a día, al que pone todo su esfuerzo en crecer. Y con un Estado que acompañe estos esfuerzos, con acciones concretas que mejoren la realidad de nuestra gente. Vamos a dejar un legado para que quien venga no detenga las obras en marcha, porque no es lo mismo anunciar que hacer, y desde el ministerio nuestro paso es haciendo obras", concluyó Frana.

En tanto, el administrador General de la Dirección Provincial de Vialidad, Oscar Ceschi, remarcó que "son muchos los miles de millones de pesos que se están invirtiendo en toda la provincia en obras de estas características, para mejorar la seguridad y la transitabilidad de nuestras rutas y caminos, y es lo que estamos haciendo desde el primer día de gestión”.

Avanza la construcción del puente Acebal-Pavón Arriba

La obra del nuevo puente sobre el Arroyo El Sauce, en la Ruta Provincial N°20-s, zona sudeste del territorio, supera el 60% de avance, con un presupuesto actualizado de $ 481.198.854,48, a cargo de la Unión Transitoria (UT) Pibeco S.A. y Rinaudo S.R.L.

Luego de haber realizado los controles de integridad y capacidad portante correspondientes para la infraestructura, durante los últimos días se comenzó con el montaje de las vigas longitudinales de hormigón pretensado sobre las pilas de base.

Sobre los trabajos, el administrador Ceschi, destacó que "el puente nuevo es un sueño para los vecinos de ambas localidades, que con gran determinación desde el gobierno provincial comandado por Omar Perotti se decidió afrontar. La idea principal es que cada comuna tenga mejores posibilidades y esta obra es una prueba fiel de ese objetivo que nos encomendaron".

La estructura contará con 12 vigas, de las cuales 8 ya fueron colocadas y las restantes se están elaborando en el obrador. Cabe destacar, que tendrá una longitud total de 67,35 metros (8,3 de calzada) en reemplazo del puente demolido que contaba con 30 metros y 4,6 de ancho para la circulación.

En tanto, también se elaboran tareas de extracción lateral para la conformación de nuevas cunetas y el alteo de la calzada principal. La obra cuenta con un plazo de ejecución de 18 meses, y la finalización estimada es para junio de 2023.

Una política de estado en todo el territorio

Actualmente, hay 6 obras activas por un total de unos 2.620 millones de pesos. Con fines turísticos, en el departamento General Obligado, se invierten más de $ 1.636 millones en el nuevo puente de 308 metros de largo sobre el Arroyo Paraná Miní, en la Ruta Provincial N°32, tramo Villa Ocampo - Puerto Ocampo. Además, se ejecuta una nueva conexión de hormigón sobre el Arroyo "El Cinco", en el trayecto entre Florencia y Puerto Piracuá, con un presupuesto actualizado de $ 178 millones.

En la zona centro y sur, las obras en ejecución, además de la que se desarrolla entre Acebal y Pavón Arriba, se lleva adelante por un total de $ 324 millones, una nueva construcción y el reemplazo de una estructura bailey sobre la RP N°44-s (cercanías a Centeno, departamento San Jerónimo); además del ensanche sobre Cañada Quiñones (RP N°10, departamento Las Colonias) y sobre Canal Serodino (RP N°91, departamento Iriondo).

En tanto, entre los últimos meses, se finalizaron otros 4 nuevos puentes: sobre la Laguna La Verdecita (límite entre Vera, 9 de Julio y San Cristóbal, con una inversión de $ 171 millones) y sobre Cañada Los Leones (Dpto. Caseros, por $ 52 millones). Respecto a reparaciones, se terminaron las intervenciones sobre dos puntos de la Autopista Rosario - Santa Fe: Río Carcarañá (KM. 29, límite departamentos San Lorenzo - Iriondo) por $ 19 millones y en jurisdicción de Coronda (KM. 106, departamento San Jerónimo) por $ 14 millones.