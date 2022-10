Fuerte versión sobre la separación de Zaira Nara y Jakob von Plessen

A días de que Zaira Nara confirmara públicamente que está separada de Jakob von Plessen, Yanina Latorre brindó picantes detalles sobre los motivos que habrían desatado la crisis de pareja.

En primer lugar, la panelista de LAM afirmó que la supuesta relación de la modelo con un polista Facundo Pieres existió. Y que aunque lo habría intentado, Jakob no puede perdonárselo a Zaira.

"Duraron tres meses. Fue insostenible. Ahí vino la primera crisis. El polista vive en Argentina pero viaja mucho. Él estaba recién separado, tiene hijos. Su exmujer estalló cuando pasó todo esto. Así como me enteré yo, lo hizo todo el mundo. Y todos los vieron porque hay fotos", contó Yanina en LAM.

Yanina aclaró que Zaira habría empezado a salir con Facundo cuando su relación con Jakob no era clara.

"Bueno, el vínculo dura tres meses. Cuando se entera el marido aparece la crisis. Era todo raro, ella sin el anillo, la fotito. En un momento ellos se separan y ella sigue con el vínculo con el polista...".

"El marido, que está muy enamorada de ella, decide reconquistarla. Ella lo deja al polista y empiezan a recomponer. Él hizo todo lo imposible para reconquistarla, lo dio todo", sumó.

Leer también: L-Gante habló de su supuesto romance con Wanda Nara

Y se despidió afirmando que aunque Jakob habría intentado perdonarla, no pudo.

"Empezaron a estar juntos. Y él es como Wanda, no puede perdonarla. Lo intentó pero no pudo. La remaron un montón, ella no lo vio nunca más al polista. Fue él quien le pidió que comunique la separación", sentenció.

Fuente: Ciudad Magazine