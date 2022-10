Preocupación por la salud de Joe Biden: confundió el motivo de la muerte de su hijo

Este miércoles, en el marco de un discurso, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, afirmó incorrectamente que su fallecido hijo, Beau Biden, “perdió la vida en Irak”.

“Digo esto como padre de un hombre que ganó la Estrella de Bronce, la conspicua medalla de servicio, y perdió la vida en Irak”, dijo el mandatario en Colorado, durante un acto en el que declaró el Camp Hale Continental Divide como un monumento nacional.

Leer también: Biden acusa a Rusia de amenazas nucleares "irresponsables"

El error es garrafal, ya que Beau murió en el año 2015 en Bethesda, tras luchar durante dos años intensamente contra un agresivo tipo de cáncer que atacó su cerebro.

Los dichos del presidente no pasaron desapercibidos y se viralizaron en las redes sociales, engrosando a la lista de desaciertos cometidos por el mandatario.

President @JoeBiden incorrectly said his late son Beau "lost his life in Iraq." https://t.co/oZ9GRyRjcI pic.twitter.com/8OvjbQgUaT

— Washington Examiner (@dcexaminer) October 12, 2022