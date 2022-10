Con críticas a Milei y guiños de los presidenciables de JxC, el partido Evangélico "UNO" realizó su plenario nacional

Durante este fin de semana, el partido UNO (Una Nueva Oportunidad) llevó a cabo su IV encuentro nacional, donde su mesa ejecutiva conducida por el pastor y diputado provincial de Santa Fe, Walter Ghione, la tucumana Ana Valoy, el anfitrión Leandro Jacobi, y el Bonaerense Diego Villamayor, quiénes junto a los demás miembros de la Mesa Nacional diseñaron las estrategias electorales para todo el país.

“Estamos en un momento bisagra, en el cuál vamos a derrotar al populismo que gobierna en Argentina y que nos llevó a que tengamos trabajadores formales bajo la línea de la pobreza y a nuestros jubilados en la indigencia”, sostuvo Ghione presidente de UNO, partido que ratificó su pertenencia al principal frente electoral opositor.

Los saludos de políticos nacionales manifiestan la intención de consolidar está construcción dentro de JxC, que suma a un electorado que en Brasil será decisivo. Es así que, durante el desarrollo del plenario y en distintas oportunidades se compartieron videos de apoyo y saludo de Mauricio Macri; Horacio Rodríguez Larreta; Patricia Bullrich; Miguel Ángel Pichetto; María Eugenia Vidal; Diego Santilli; Rogelio Frigerio; Cristian Ritondo y Dina Rezinovsky actual Diputada Nacional Evangélica.

“Milei trabaja electoralmente para el Kirchnerismo”

En el plenario nacional de UNO, Ghione criticó a Milei y al partido libertario por dividir a la oposición y ser funcional al gobierno nacional. En su discurso dejó caer: “Argentina tiene una nueva oportunidad de hacer las cosas bien, no desde el odio y los mensajes mesiánicos. ¡Cuidado! esto no lo soluciona una sola persona gritando al pueblo desde los escenarios con música de rock and roll de fondo, ni con ninguna receta mágica, el desastre al que nos llevó el kirchnerismo lo solucionamos entre todos y en equipo, sumando coincidencias”.

Cierre como equipo federal

La finalización del plenario se dio con un cierre amplio y federal, donde los referentes Walter Ghione (Santa Fe); Ana Valoy (Tucumán); Leandro Jacobi (Entre Ríos); Diego Villamayor (Buenos Aires); Roberto Torres (La Pampa); Marisa Torres (Neuquén); Viviana Moreno (Salta); Daniel Molina (Córdoba); difundieron mensajes de unidad en JxC, la construcción territorial, el crecimiento obtenido, y las bases de transparencia, lucha contra la corrupción, honestidad para superar la crisis de confianza que golpea la economía, entre otras líneas.

También fue foco el trabajo colectivo, dado que en UNO cuestionan las construcciones personalistas cómo las del mediático economista, y a diferencia del resto de los espacios políticos, mantiene desde su nacimiento una identidad federal y horizontal que representa incluso a las mismas formas de organización del culto evangélico, por fuera de estructuras verticalistas. “UNO se construye desde abajo hacia arriba, con una mesa ejecutiva representada por varias provincias y respetando las idiosincrasias locales”, Los miembros que la conducen son:

La encuesta nacional del Conicet registra que más del 15 por ciento de la población argentina abraza la Fe cristiana, esto explica la existencia de una representación, muchas veces oculta, con base de sustentación electoral en barrios vulnerables de todas las provincias y ciudades, y en lugares donde ningún gobierno ingresa. Factor que los hace atractivos, ya que su peso electoral permite definir elecciones reñidas. Un ejemplo emblemático es Brasil, donde actualmente ambos candidatos a la presidencia, se enfrentan en segunda vuelta, y disputan el voto evangélico para lograr el triunfo.

Guiño a Estados Unidos y a Bolsonaro

La política internacional se coló en el plenario, donde se decidió la creación de la Fundación Luther King, cómo think tank de ideas para sus bases políticas, restando la figura internacional del luchador de los derechos civiles que era Pastor Evangélico en los Estados Unidos, uno de los países con mayor expresión de dicha fe; está institución estará a cargo de Leandro Jacobi (Docente y Abogado).

En las últimas palabras del cierre y sabiendo de la importancia electoral, Ghione hizo un guiño a favor de Jair Bolsonaro emulando una frase del actual presidente de Brasil: “Contémosle a todos nuestros amigos, vecinos y parientes que hay un grupo de cristianos con principios y valores que vienen a la política a poner a Argentina por encima de todo y a Dios por encima de todos”.