Figueroa Casas: “Acompañamos porque no nos parece bueno que un país esté dos años sin presupuesto”

La Cámara de Diputados aprobó en general por 180 votos a favor, 22 en contra y 49 abstenciones, el proyecto de Presupuesto 2023 que establece un gasto total de casi 29 billones de pesos, un incremento de la economia del 2 por ciento, una pauta inflacionaria del 60 por ciento, y prioriza el gasto social.

La iniciativa fue aprobada alrededor de las 5:13 de la madrugada, con el respaldo del Frente de Todos, Provincias Unidas, Interbloque Federal, y los bloques de JXC Evolución Radical, UCR y Encuentro Federal, mientras que fue rechazo por la Coalición Civica, la izquierda y la derecha, y el Pro se abstuvo.

Tras casi quince horas de debate, el plenario legislativo comenzó el debate en particular de los 143 artículos que componen esa iniciativa. Dos de los puntos que generaron mayor debate fueron la eliminación de la eximición del impuesto a las ganancias para la justicia y la facultad delegada al Gobierno Nacional para poder cambiar las alicuotas de retenciones agropecuarias.

"La votación en particular se complicó un poco al final porque se incorporó un porcentaje del PBI que se va a dedicar a Educación, pero sin explicar de dónde iba a salir, cómo se calculaba y cuánto era de diferencia con lo que estaba. A último momento quisieron agregar algo como para que parezca que no se reducía, finalmente se terminó aprobando”, detalló la Diputada Nacional de Juntos por el Cambio (JxC), Germana Figueroa Casas.

Respecto al acompañamiento de la oposición, la legisladora explicó que, dentro de JxC “hay distintas posiciones, pero no quisimos dejar al Gobierno sin presupuesto. Todo el tiempo estuvimos tratando de acompañar porque no nos parece bueno que un país esté dos años sin presupuesto. Había obras que agregar, entonces, tratamos de cumplir con lo que nosotros consideramos que era mejor, pero no avalar ciertas cosas con la que no estábamos de acuerdo”.

Respecto al Artículo 81 sobre subsidios al transporte, la diputada nacional manifestó que “nosotros pedimos aumentos y no se dio el total que uno quería. También pedimos que haya una ley que plantee la distribución y que sea equitativa que no se dio. Nosotros aprobamos para que hubiera más fondos al transporte del interior, pero hay una discusión pendiente sobre cómo se van a distribuir", agregó.

Principales puntos del Presupuesto 2023

El proyecto tiene como puntos centrales la previsión de un gasto global de casi 29 billones de pesos, un déficit fiscal de 1,9% [cumpliendo las metas del FMI], una inflación proyectada en el 60% y destinar el 70% de los recursos a áreas sociales:

El gasto global será de 28,9 billones de pesos.

Los recursos previstos para el próximo año son 22,5 billones pesos.

Se busca reducir el déficit del 2,5% de 2022 al 1,9 por ciento en 2023.

La pauta inflacionaria se estima en un 60%.

Se incluyó un artículo que obliga al Gobierno a mandar una corrección del Presupuesto si la recaudación o la inflación supera la meta prevista en un 10% al 31 de agosto próximo.

Se incorporó un artículo que elimina la exención en el pago del impuesto a las Ganancias que gozan los miembros del Poder Judicial, con el objetivo de sumar 237.000 millones de pesos a las arcas públicas.

Los recursos para la Administración Gubernamental serán de 1,6 billones de pesos en 2023.

Se destinarán a servicios de Defensa y Seguridad 1,2 billones.

Los fondos destinados a fondos sociales serán de 18,6 billones de pesos.

Los servicios económicos serán de 4, 5 billones.

Para el pago de la deuda se destinarán 2,9 billones.

Se facultará al Gobierno a poder actualizar los valores de las retenciones agropecuarias.

Un artículo permitirá a los trabajadores camioneros no pagar el Impuestos a las Ganancias por los adicionales que cobran como premio, viáticos y comida.

Las universidades nacionales recibirán 752.000 millones de pesos.

Se destinarán 10.000 millones de pesos al Fondo Nacional de Desempleo.

Se asignarán al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos 9.000 millones de pesos y 1.000 millones de pesos a la Protección de Bosques Nativos.

Será de 3.000 millones de pesos el cupo fiscal para cumplir con la ley de Fomento de Innovación Tecnológica y de 700 millones de pesos para biotecnología y de 70.000 millones para la ley de Economía del Conocimiento.

El dictamen asigna 153.000 millones de pesos para el pago de sentencias previsionales con fallo firme.

Se destinarán 85.000 millones de pesos al transporte de pasajeros del interior del país en conceptos de subsidios y la obligatoriedad de tener el sistema Sube.

Se establece un pago de 47.000 millones de pesos a la provincia de La Rioja que se pagarán en 12 cuotas.

Se prorroga hasta 2025 la emergencia alimentaria nacional.

El dictamen fija que las provincias y municipios deberán controlar que las empresas de electricidad paguen sus deudas a la mayorista Cammesa y tendrán seis meses para acordar un plan de pagos.

Se permitirá descontar del impuesto a las ganancias hasta el 40% de los gastos destinados a educación.

Se crea un régimen de regularización tributaria para provincias y la Ciudad de Buenos Aires, para la condonación de deudas y recursos de la seguridad social vencidas hasta el 31 de octubre del 2022, con excepción de los aportes a las Obras Sociales y ART.

El dictamen introduce un cambio para que el aporte a las obras sociales se realice de acuerdo a cada categoría, que en la actualidad es un monto fijo de 1.778 pesos. Con este cambio la categoría más alta pagará 10.505 pesos.

