San Justo: productores piden obra millonaria para controlar el agua

Después de los reclamos por la regulación del agua en la región, el productor Sergio Semino de San Justo, fue recibido por funcionarios del área de Hidráulica de la provincia de Santa Fe.

Ya había realizado una presentación en la cartera y pidieron que los canales hechos se revean, porque tomaron una dimensión extraordinaria. En 1994 se hizo el canal, que tenía que ser de un metro por un metro cincuenta, y hoy tiene seis metros de ancho por tres de hondo, y en partes más profundo.

"Creo que la reunión fue factible en el sentido que por lo menos me recibieron. Cuando me preguntaron a mí qué era lo que quería, me dijeron que la obra era costosa e inviable", comentó el entrevistado para Cadena OH!.

"Mi idea era tapar semejante canal o una especie de alcantarillado a cielo abierto, que costaba 80 millones. Me sorprendí, me di cuenta que el problema es mayor, considerando la cantidad de canales que hay en la provincia".

Pero el problema persiste, porque no se considera tampoco el daño ecológico. "No es sólo la parte económica, también hay consecuencias en el ambiente. Se está generando mucho daño, hay seis veces mayor el daño ecológico que el económico", dijo por último.

Escuchar también audio completo: