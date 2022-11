Se licitaron las obras de protección contra la erosión fluvial del terraplén Garello

El gobernador Omar Perotti encabezó este martes el acto de apertura de sobres con ofertas para la obra de protección contra la erosión fluvial de la Defensa Este del anillo defensivo de la región metropolitana de Santa Fe–Terraplén Garello, ubicado en Colastiné Norte, en la capital provincial.

En su discurso, el gobernador sostuvo que “estamos llevando adelante obras con el objetivo central de cambiar esta provincia poniendo un piso mucho más alto en lo que hace a su infraestructura básica: agua, cloacas, electricidad, gas e internet. Hoy estamos aquí con esta obra reclamada por los vecinos, por los intendentes, concejales, nuestro senador, con el deseo de resguardar de una manera más segura a toda la población de esta región”.

Luego, se refirió a que las ciudades se desarrollaron a la par de los ríos “por la posibilidad de crecimiento y de desarrollo” pero que “también eso lleva a riesgos y a la necesidad de saber cómo tener defensas para enfrentar esas situaciones”.

En ese sentido, Perotti explicó que “no es solamente una defensa material. La organización de la población es clave para cualquier instancia de defensa, para saber enfrentar los riesgos y convivir de la mejor manera, para que cada uno de los esfuerzos que se hagan puedan tener su acompañamiento y duración”.

“Es cierto que esta obra viene a saldar un reclamo y está en un lugar estratégico. La toma de aguas potable (la toma vieja) nos fue muy útil en la bajante del río porque nos garantizó la posibilidad de seguir abasteciendo a la sociedad santafesina. Hoy estamos con una instancia de captación nueva, con una inversión que va a permitir la ampliación de su planta potabilizadora, asegurándole un horizonte para los próximos 20 años. Estas son las obras centrales que cambian la realidad de una provincia y, obviamente, de toda una ciudad”, aseguró el gobernador.

Los trabajos cuentan con un presupuesto actualizado aproximado de 1.800 millones de pesos y un plazo de obra de 12 meses.

OBRA EMBLEMÁTICA PARA LA CIUDAD

La ministra de Infraestructura y Servicios Públicos, Silvina Frana, dijo que “esta es una obra de los vecinos que vienen reclamando, una respuesta del gobierno de la provincia de Santa Fe y una decisión de llevarla adelante”. Luego se refirió a la morfología de los ríos que “hacer necesaria una obra de gran envergadura como es esta que estamos licitando para proteger e interpretar nuevos lugares que han crecido en población”.

Por su parte, el secretario de Recursos Hídricos, Roberto Gioria, señaló que esta es una obra emblemática para la ciudad y para la defensa, se encuentra en un lugar vulnerable a la erosión fluvial, se produjo el colapso de una protección. Nosotros cuando iniciamos la gestión hicimos una primera etapa para aumentar la masa del terraplén para dar seguridad”.

“En esta segunda etapa vamos a reemplazar el sector de hormigón colapsado por una nueva pantalla más profunda, con una manta que va a cubrir toda la zona”, indicó Gioria.

“HAY QUE TRABAJAR TODOS JUNTOS”

Por su parte, el intendente de Santa Fe, Emilio Jatón, destacó que "no deben existir diferencias políticas e ideológicas: aquí hay que trabajar todos juntos", y dijo que "lo importante de esto es que estamos hablando del nuevo terraplén Garello. Hasta ahora hubo arreglos que no han solucionado el problema completamente, por eso ahora dejamos de lado esos arreglos provisorios hechos a través del tiempo", y reconoció que "este día es muy importante porque los vecinos estaban pidiendo esta obra desde hace mucho tiempo, pero no solo por tener una obra, sino para dejar de ser un poco menos vulnerables".

En tanto, el intendente de San José del Rincón, Eduardo Soperez, valoró la obra al reconocer que “quienes vivimos toda nuestra vida en la zona sabemos la importancia que tiene el sistema de defensa y de cuánto nos ha protegido en los últimos 30 años, así que celebro esta instancia”, y agradeció al gobernador “por todas las obras que se están haciendo en el corredor de la Ruta N°1, como el gasoducto Metropolitano, el Garello, y la construcción del anillo de defensa Este, que ya empezaron los trabajos de proyecto ejecutivo”.

OFERTAS

Al llamado a licitación se recibieron cuatro ofertas: la primera corresponde a la firma Ponce Construcciones S.A., que cotizó los trabajos en $1.751.683.127, y presentó además una oferta alternativa de $1.587.973.016; la unión transitoria conformada por Mundo Construcciones S.A.-Pentamar S.A., ofertó 1.827.065.017; Ángel Boscarino Construcciones S.A. presentó un ofrecimiento de $2.101.370.114; y Cocyar S.A. cotizó $1.991.524.438.

DETALLES DE LA OBRA

El terraplén Garello se desarrolla en la margen derecha del río Colastiné, en el lado externo de una curva del río, inmediatamente aguas abajo de la confluencia con el arroyo Ubajay y fue ejecutado en 1992. En esta zona se encuentra localizada una de las fuentes de provisión de agua de la ciudad de Santa Fe.

Se conforma de suelo arenoso, parcialmente protegido por un sistema de tablestacado de hormigón de 260 metros de longitud y un sistema de protecciones de colchonetas de alambre rellenas con piedra, mantas de bloques de hormigón adheridos a geotextil y roca suelta. Actualmente, la obra de tablestacado existente se encuentra colapsada en un tramo de unos 60 metros de longitud.

Durante los años 2020 y 2021 se ejecutó, como una primera etapa, un aumento del cuerpo de la defensa para incrementar la seguridad de la obra, hasta que se concretaran los trabajos que se licitaron este martes.

El objetivo de la obra a ejecutar es garantizar un nivel de resguardo ante crecidas, a Colastiné Norte y a la ciudad de San José del Rincón, que conforman un conglomerado a proteger de más de 10.000 habitantes.

La obra puede considerarse dividida en tres módulos. El primero es la reconstitución del talud húmedo y protección del terraplén con bloques de hormigón adheridos a geotextil. La protección tendrá una longitud de 260 metros paralelo al curso y unos 50 metros hacia el centro del río, llegando hasta el thalweg del mismo. Se colocarán mantas de bloques de hormigón sobre geotextil en una superficie de 15.000 m².

Posteriormente, se hará un muro pantalla de hormigón armado, de 100 metros de longitud, cubriendo el sector colapsado más una revancha, con una profundidad de 20 metros. Se ejecutarán 153 pilotes de hormigón de 80 cm de diámetro, de una longitud de 19.50 metros.

Finalmente, el tercer módulo de la obra consistirá en el dragado de la margen izquierda del río Colastiné, aguas debajo de la curva del río, interviniendo también, parcialmente, el albardón. El volumen total a dragar será de 360.000 m3.

PRESENTES

El acto se realizó en la escuela Nº 863 “Julio Argentino Roca” de Colastiné Norte y del mismo participaron también la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena; el senador provincial, Marcos Castelló; el secretario de Prácticas Socio Comunitarias, Ignacio Martínez Kerz y la concejala Jorgelina Mudallel, entre otros.